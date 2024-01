Chaosfahrt in Essen: Autofahrer hält auf Streifenwagen zu

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer krachte in Essen in ein geparktes Auto. ,

Essen. Ein betrunkener Autofahrer fuhr auf der Wuppertaler Straße in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto. Bundespolizisten fesselten ihn.

Er hatte Alkohol intus und sein Handy am Steuer benutzt: Mit einer Chaosfahrt hat ein 36-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in Essen für ordentlich Alarm gesorgt. Er fuhr nicht nur frontal auf einen Streifenwagen der Bundespolizei zu, sondern auch in den Gegenverkehr, um schließlich in ein geparktes Auto zu krachen.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete, waren Bundespolizisten gegen 2 Uhr auf der Wuppertaler Straße unterwegs, als ihnen ein Auto in Schlangenlinien entgegenkam, bevor es auf das Dienstfahrzeug zurollte. Durch ein Bremsmanöver gelang es den Polizisten, auf den Fahrradweg auszuweichen und so eine Kollision zu verhindern.

Der Autofahrer wollte zu Fuß flüchten

Als die Beamten Blaulicht und Martinshorn einschalteten, um die Verfolgung aufzunehmen, beschleunigte der SUV-Fahrer und bog nach einigen hundert Metern in die Stauseestraße ein. Auf seiner Fluchtvor der Polizei kollidierte der 36-Jährige mit einem geparkten Auto. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Warnblinkanlage seines Wagens eingeschaltet, die Airbags hatten ausgelöst.

Der Autofahrer wollte zu Fuß flüchten und missachtete zunächst die Aufforderung, stehenzubleiben. Schließlich legte er sich doch auf den Boden und konnte mit Handfesseln fixiert werden. Der Fahrer gab an, dass er während der Fahrt sein Mobiltelefon bedient habe und dabei in den Gegenverkehr gefahren sei. Zudem habe er Alkohol getrunken. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr übernommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen