CDU: Silvester-Krawall hat mit Böllerverbot nichts zu tun

Essen Auch die mit der CDU koalierenden Essener Grünen nennen die SPD-These zum Krawall in Altenessen "platt" und fordern für Täter "spürbare Strafen".

CDU und Grüne in Essen haben in gemeinsamen Erklärungen die These der SPD zurückgewiesen, wonach die Silvesterkrawalle in Altenessen in Zusammenhang stehen mit einem nicht erlassenen Böllerverbot durch die Stadtverwaltung. "Dass dies falsch ist, zeigt schon die Tatsache, dass sogar möglicherweise illegale Feuerwerkskörper eingesetzt wurden und am Tatort massive Spuren reiner Zerstörungswut festzustellen sind", sagt Luca Ducree, ordnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.

Grünen-Ratsfrau Elke Zeeb nennt den SPD-Vorwurf "platt": "Warum hat die SPD dann keinen Antrag auf Einrichtung solcher Zonen gestellt? Außerdem wäre kriminelles Handeln dadurch auch nicht zu verhindern gewesen."

Beide Koalitions-Fraktionen loben die ersten Fahndungserfolge der Polizei und fordern "spürbare Strafen" für die Täter. "Wir wehren uns aber gegen eine politische Instrumentalisierung der Vorfälle und die Stigmatisierung von Altenessen", betont Zeeb. "Schließlich hat es in der Silvesternacht nicht nur in Altenessen Randale gegeben.“