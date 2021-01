Die mangelnde Sicherheit für ein- und aussteigende Fahrgäste am Halt Rubensstraße in Essen-Holsterhausen kritisiert Ernst Roth schon seit vielen Monaten.

Unfälle CDU fordert Ampeln an Unfallstelle in Essen-Holsterhausen

Essen-Holsterhausen. Es ist längst nicht der erste Unfall, der sich an der Haltestelle in Essen-Holsterhausen ereignet. Die CDU fordert jetzt, Ampeln aufzustellen.

Beinahe-Unfälle hat der Holsterhauser Ernst Roth schon zahlreiche an der Haltestelle Rubensstraße beobachtet. In seiner Forderung nach mehr Sicherheit für die ein- und aussteigenden Fahrgäste sieht er sich auf traurige Weise bestätigt. Denn am Montag ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 16-jähriges Mädchen so schwer verletzt wurde, dass es in ein Krankenhaus kam. Nun soll sich die Bezirksvertretung mit dem Thema befassen, verlangen die Christdemokraten und machen auch eine klare Ansage, wie eine Lösung aussehen soll.

Passant beobachtete immer wieder besorgniserregende Szenen

Rückblende: Im September hatte sich Ernst Roth, ein engagierter Bürger im Stadtteil zu Wort gemeldet. Seine täglichen Wege führen ihn, wie er berichtete, zur Haltestelle an der Rubensstraße. Die Szenen, die sich dort immer wieder abspielen würden, seien besorgniserregend. Wenn Fahrgäste der Linien 101 und 106 ein- oder aussteigen, bestehe erhebliche Unfallgefahr. Eigentlich dürften Autofahrer lediglich mit Schrittgeschwindigkeit die haltenden Bahnen passieren. Diese hätten dazu schließlich ihre Warnblinkanlage eingeschaltet. Doch sehr viele Fahrer würden die Regelung missachten, kritisierte Roth und hatte noch Bilder vor Augen, als ein aussteigender Fahrgast an der Hand verletzt worden sei. Der habe sich aber offensichtlich nicht bei der Polizei gemeldet.

Im Herbst versprachen Politiker von SPD, Grünen und CDU sich um das Thema zu kümmern. Die Christdemokraten haben nun für Sitzung der Bezirksvertretung III, die am 14. Januar tagt, einen Antrag formuliert. Darin stellen sie zwei Forderungen auf: Zum einen soll die Haltestelle Rubensstraße in Fahrtrichtung Klinikum um einige Meter verlegt werden und zwar in den Bereich nördlich der Kreuzung Gemarkenstraße (Höhe Rubensstraße 12 bis 14). Zum anderen soll eine so genannte Deckungsampel aufgestellt werden. Sie stoppt den Verkehr, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle hält und die Fahrgäste aus- oder einsteigen. Die Haltestellenanlage in Fahrtrichtung Helenenstraße soll bestehen bleiben, allerdings soll auch dort - in Höhe der Kreuzung Böcklinstraße - ebenfalls eine Deckungsampel aufgestellt werden.

Aus Sicht von Ruhrbahn und Polizei "kein Unfallhäufungspunkt"

Ruhrbahn und Polizei hatten seinerzeit auf Anfrage erklärt, dass es sich bei der Haltestelle Rubensstraße nicht um einen „Unfallhäufungspunkt“ handele. Seit Januar 2019 bis Mitte September „habe es drei Verkehrsunfälle mit aus der Straßenbahn aussteigenden Fußgängern“ gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Passanten seien dabei leicht verletzt worden. Solche Haltestellen wie an der Rubensstraße seien allerdings schon mit einem erhöhten Risiko für die Fußgänger verbunden. Autofahrer müssten besonders vorsichtig sein.

Bei dem Unfall am Montag war das 16-jährige Mädchen aus der Bahn ausgestiegen und der 48-jährigen Fahrerin eines Pkw angefahren worden.

Die Bezirksvertretung tagt am Donnerstag, 14. Januar, um 17 Uhr im Lighthouse (ehem. Pfarrkirche St. Mariä Geburt), Liebigstr. 1