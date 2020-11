CDU Essen-Überruhr: „Spaltung in Holthausen verhindern“

Überruhr. Vandalismus und Jugendkriminalität waren zentrales Thema bei CD-Sprechstunde in Essen-Überruhr. Politiker wollen runden Tisch einberufen.

Um Vandalismus, Drogenverkauf, Jugendkriminalität und fehlende Treffpunkte ging es zuletzt in Überruhr-Holthausen. Bürger und Geschäftsleute klagten über die Situation. Mitglieder des CDU-Vorstandes in Überruhr rückten nun aus, um weitere Bürger zu befragen. Viele Wohnen gern in Viertel, die Missstände bleiben aber zentrales Thema.

Die Politiker standen an der Ecke Schaffelhofer Weg/Eskenshof in Überruhr-Holthausen für Gespräche bereit. Die Situation in dem Bereich mit Vandalismus und Jugendkriminalität sei das zentrale Thema gewesen. „Trotz Corona kamen erstaunlich viele Einwohner, was uns zeigt, wie wichtig allen Beteiligten ist, über das Zusammenleben im Stadtteil und über Verbesserungswünsche zu sprechen“, sagte der neugewählte Ratsherr für Überruhr, Thomas Ziegler.

Sorgen machten sich einige Anwohner dennoch wegen der Kriminalität und Drogen

Nach der Berichterstattung (unsere Redaktion berichtete) über Vandalismus am S-Bahnhof Holthausen oder über die Lage rund um Schaffelhofer Weg/Eskenshof hielten die Politiker das sicherlich für verständlich. Entsprechend unterschiedlich seien dann die Rückmeldungen der Bürger gewesen. Es habe sich gezeigt, dass die breite Mehrheit gern in Überruhr-Holthausen wohne und den Stadtteil auch als angenehm und lebenswert betrachtet. Sorgen machten sich einige Anwohner dennoch wegen der Kriminalität und Drogen rund um die Mehrfamilienhäuser sowie Graffiti und Vandalismus.

Ein bereits im Kommunalwahlkampf geforderter Stadtteil-Sozialarbeiter wäre aus Sicht der Christdemokraten ein erster Schritt in die richtige Richtung. Angesichts abgebauter Spielgeräte bzw. Spielplätze und eines nicht nutzbaren „Affenkäfigs“ für Ballsportarten, sei zudem vermehrt nach Angeboten für Kinder und Jugendliche im Stadtteil gefragt worden. Dabei gehe es nicht nur um Sport- und Freizeitangebote, sondern auch um pädagogische Betreuung und Begleitung.

Anwohner, Jugendliche, Bürgerschaft und Spielplatzpaten an einen Tisch holen

„Diese Anregung greifen wir auf und werden zu einem parteiübergreifenden runden Tisch ,Zukunft der Jugend in Holthausen’ mit Anwohnern, Jugendlichen, Bürgerschaft und Spielplatzpaten einladen“, erklärt Ziegler. „Wir möchten, dass insbesondere Kinder und Jugendliche nicht durch Langeweile oder falsche Verführung in Kriminalität abgleiten“, betont er. Neben diesem zentralen Thema sprachen Bürger auch die angespannte Parksituation, die Sauberkeit der Grünflächen rund um die Mehrfamilienhäuser sowie die Toiletten- und Schulhofsituation an den Überruhrer Schulen an. Dabei sprachen sie auch die Bezirksvertreter Enno Schmischke und Andreas Steinmetz sowie Maria Thomé-Schmischke und Günter Neumann vom Vorstand des CDU-Ortsverbandes.

„Wir sind froh darüber, dass Bürger uns auf die Dinge, die ihnen am Herzen liegen, so offen ansprechen. Sie trauen uns zu, dass wir uns kümmern und Veränderungen erreichen und genau das ist unser Ansporn“, sagt Thomas Ziegler. Die Rückmeldungen insgesamt zeigten, dass Überruhr-Holthausen ein lebenswerter Stadtteil mit Handlungsbedarf sei, bei dem zu lange weggeschaut worden sei. Die Christdemokraten möchten die aufgezeigten Probleme nun anzupacken und mit allen Beteiligten und Betroffenen eine Verbesserung erzielen, um eine mögliche Spaltung des Stadtteils zu verhindern.