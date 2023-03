CDU Essen startet Mentorenprogramm für weibliche Mitglieder

Essen. Weil Essens CDU eine Quotierung für kein Allheilmittel hält, sollen andere Wege versucht werden, um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen.

Die CDU Essen will neue Wege gehen, um weibliche Mitglieder stärker für Führungspositionen in der Partei zu gewinnen. Nach Angaben des Essener Parteivorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Matthias Hauer habe man als bundesweit erster CDU-Kreisverband deshalb ein Mentorenprogramm für Frauen gestartet.

Acht Christdemokratinnen von Karnap bis Kettwig seien dem Aufruf für das Programm gefolgt, das auf eine Zeit bis Ende 2024 angelegt ist. „Sie vernetzen sich, nehmen an Schulungen sowie speziellen Veranstaltungen wie Rhetorik-Training teil und werden durch Mentoren gezielt gefördert“, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Ihre Mentoren konnten sich die Teilnehmerinnen selbst aussuchen, zur Verfügung steht auch lokale CDU-Prominenz wie OB Thomas Kufen, der Landtagsabgeordnete Fabian Schrumpf oder Matthias Hauer selbst. Die Altersspanne reiche von 15 bis 59, die meisten Teilnehmerinnen seien zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie politischem Engagement soll besser werden

„Wir wollen mehr weibliche Mitglieder für Mandate und Funktionen innerhalb der CDU gewinnen“, betont Hauer. „Das ist uns in der CDU Essen in den letzten Jahren zwar schon besser gelungen, aber wir sind noch nicht am Ziel.“ Da man in der CDU die schematische Quotierung kritisch sehe – die Essener Delegierten stimmten beim Bundestagsparteitag 2022 weit überwiegend dagegen – suche man bessere Wege, um Frauen zu ermutigen, sich politisch zu engagieren. Unter anderem gehe es darum, die Vereinbarkeit von Beruf und/oder Familie auf der einen und der politischen Arbeit auf der anderen Seite zu verbessern. Aber es gehe auch um eine gezieltere Ansprache.

Die CDU Essen hat sich laut Hauer zudem vorgenommen, allen Mitgliedern mehr Veranstaltungen für die ganze Familie, Kinderbetreuung bei den Kreisparteitagen sowie zusätzliche hybride Veranstaltungen anzubieten, an denen parallel in Präsenz oder digital teilgenommen werden kann.

