Casting für Musical: Essener Kinder können sich bewerben

Essen-Borbeck. In Borbeck starten nach den Herbstferien die Proben für ein neues Musical. Vorher steht das Casting der Solistinnen und Solisten an.

Für das neue Musical-Projekt sucht der Verein „Zug um Zug“ Kinder und Jugendliche, die mit Gesangs-Solos im Rampenlicht stehen möchten. Beim Casting können Sechs- bis Zwölfjährige Lieder ihrer Wahl präsentieren und sich so um einen der Solo-Parts bewerben.

Die Proben für „Bartimäus – ein wundervoller Augenblick“ starten nach den Herbstferien, im Februar 2024 stehen die Aufführungen in Borbeck an. Sozialarbeiter, Komponist und Autor Frank Kampmann ist gespannt, welche Talente er und sein Team bei der Arbeit am diesjährigen Musical entdecken. Es ist ein Mix aus Dance-Music, Blues, Rap und Pop-Balladen – so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Neues Essener Musical dreht sich um den blinden Bettler Bartimäus

Das Musical hat Kampmann selbst geschrieben und komponiert, angelehnt ist es an die biblische Figur Bartimäus. „Ich habe den blinden Bettler in die aktuelle Zeit versetzt“, erklärt Kampmann. Im Musical ist Bartimäus ein fußballbegeisterter Junge, dessen Augen immer schlechter werden, so dass er den Ball nicht mehr trifft. Andere Kinder ärgern und verspotten ihn deshalb, nur seine Freundin Ava hält zu ihm. Als Bartimäus erblindet, fängt er an auf der Straße zu betteln. Doch eines Tages kommt ein besonderer Wanderer nach Jericho und Bartimäus’ Leben verändert sich von einem Augenblick auf den anderen.

Nicht nur Gesangstalente sind für das neue Musicalprojekt in Borbeck gefragt, sondern auch Kinder, die Spaß an Tanz, Schauspiel und Kulissenbau haben. Foto: SILKE MERZ / Zug um Zug

„Wir haben den Anspruch, den Kindern religiöse Inhalte zu vermitteln“, sagt Kampmann, der bereits das 16. Musicalprojekt in Borbeck leitet und ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinter sich hat. Sie leiten die Proben mit bis zu 70 Kindern und Jugendlichen. Nicht nur Gesangs-Solisten werden gesucht, sondern auch Kinder, die Spaß an Chormusik, Rap, Schauspiel, Tanz, Kulissenbau oder Technik haben.

Teil des Musicalprojekts in Borbeck sind auch Tanz, Schauspiel und Kulissenbau

Willkommen sind alle Kinder, egal ob sie musikalische Vorerfahrung haben oder nicht, niemand wird abgelehnt, alle sollen teilhaben können. „Im Chor singen bei uns alle mit, Hauptsache sie haben Spaß“, erklärt Projektleiter Kampmann, „aber die ausgewählten Gesangssolisten bekommen ein spezielles Gesangscoaching, um die Soloparts bühnenreif zu präsentieren.“

Zuletzt hat das „Zug um Zug“-Team das Musical „Die unglaubliche Hochzeit“ auf die Bühne gebracht, nun folgt das nächste. Foto: SILKE MERZ / Zug um Zug

Beim Casting können sich jetzt diejenigen vorstellen, die ein Solo übernehmen möchten. Kampmann begleitet sie beim Casting am Klavier und hofft auf bis zu zehn Solistinnen und Solisten – und auch darauf, dass einige neue Gesichter hinzukommen. Die Darstellerinnen und Darsteller der ersten Musicals sind längst erwachsen, vor 23 Jahren gab es die erste Aufführung in Borbeck.

Zuletzt brachten sie im vergangenen Frühjahr „Die unglaubliche Hochzeit“ auf die Bühne. Das Team hat bei der Organisation der Proben entsprechende Routine. „Besonders freuen wir uns auch immer über die Unterstützung der Eltern“, fügt Kampmann hinzu. Deren Hilfe sei bei den Vorbereitungen ebenfalls gefragt.

Termine für Casting und Proben

Das Casting der Solistinnen und Solisten findet am Mittwoch, 4. Oktober, um 17.30 Uhr im Gemeindezentrum am Weidkamp 21 in Borbeck statt.

findet am Mittwoch, 4. Oktober, um 17.30 Uhr im Gemeindezentrum am Weidkamp 21 in Borbeck statt. Geprobt wird ab dem 18. Oktober wöchentlich mittwochs von 16.30 Uhr bis 18 Uhr.

wird ab dem 18. Oktober wöchentlich mittwochs von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Geplant sind drei Aufführungen des Musicals im Februar 2024.

des Musicals im Februar 2024. Auch Kinder, die in Chor, Tanzgruppe, Kulissenbau oder Technik mitwirken möchten, sind noch willkommen.

mitwirken möchten, sind noch willkommen. Anmeldeflyer und weitere Informationen sind online zu finden unter www.zug-um-zug-ev.de.

