„Cash-Trapping“: Polizei Essen fahndet mit Foto nach Diebin

Essen. Eine Unbekannte hat in Altenessen Geld aus einem Automaten gestohlen. Vermutlich war der Ausgabeschacht zuvor von Kriminellen präpariert worden.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten in Altenessen fahndet die Polizei Essen nach einer mutmaßlichen Diebin.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, wartete ein Bankkunde am 25. Februar auf eine Auszahlung an einem Automaten an der Altenessener Straße. Als das Geld augenscheinlich nicht ausgezahlt wurde, meldete er beim Bankpersonal einen möglichen Defekt des Geräts.

Während der Mann sich in den Geschäftsräumen aufhielt, schnappte sich eine Unbekannte die Scheine und verschwand.

Die Polizei vermutet, dass sie die Banknoten mit der sogenannten „Cash Trapping“-Masche erbeutet hat. Dabei wird der Geldausgabeschacht meist mit einer Teppichleiste und doppelseitigem Klebeband so präpariert, dass die Banknoten daran hängen bleiben. Der Kunde bekommt davon nichts mit.

Wer die Gesuchte auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen