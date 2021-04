Cannabis-Geruch aus Essener Wohnung: Polizei findet Waffen

Essen. Polizei Essen durchsuchte eine Wohnung in Überruhr-Hinsel nach Drogen. Ein polizeibekannter 20-Jähriger musste ins Gewahrsam. Kripo ermittelt.

Cannabis-Geruch aus einer Wohnung in Überruhr-Hinsel hat die Essener Polizei auf die Spur gebracht: Mehrere Waffen und Drogen wurden sichergestellt.

Als die Beamten nach Hinweisen die Wohnung am Nockwinkel am Samstagabend inspizieren wollten, kamen ihnen nicht nur markante Düfte, sondern auch fünf Männer im Hausflur entgegen, berichtete die Behörde am Montag.

Bei der Kontrolle des Quintetts wurden die ersten Betäubungsmittel gefunden. Einer der Männer hatte ein verbotenes Butterfly-Messer dabei

Nachdem der Wohnungsinhaber (20) geöffnet hatte, wurden dessen Räume durchsucht. Auf dem Wohnzimmertisch befanden sich Utensilien, um Drogen für den Konsum vorzubereiten, zudem ein Brettchen mit weißen Pulver. Zudem wurden eine hohe dreistellige Bargeldsumme sowie mehrere Waffen und waffenähnliche Gegenstände entdeckt, zu denen die Polizei keine näheren Angaben machte.

Der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannte 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Essener Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.