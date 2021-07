Campus Zollverein bildet Experten für digitalen Wandel aus

Essen. Wer treibt im Unternehmen den digitalen Wandel voran? Das tun Digital Campus Zollverein und die FOM Hochschule gegen den Fachkräftemangel.

Durch den digitalen Wandel müssen alle Unternehmen – doch längst nicht jedes verfügt über die nötigen Fachkräfte für den Transformationsprozess. Am Digital Campus Zollverein will man diesem Spezialistenmangel etwas entgegensetzen: Gemeinsam mit der FOM Hochschule startet der Digital Campus Zollverein ab August einen Zertifikatskurs, in dem sich „Tech-Experten“ berufsbegleitend für den digitalen Wandel qualifizieren können.

Digital Campus Essen bildet Tech-Experten aus

Insbesondere in der Pandemie sind viele Firmen gefordert, „ihre Geschäftsprozesse an neue Technologien anzupassen“. Laut der Hochschule sollen Fachkräfte in dem neuen berufsbegleitenden Kurs „Digitale Transformation: Organisational Change“ lernen, Digitalisierungsprozesse im eigenen Unternehmen zu begleiten oder selbst aktiv umzusetzen. Der Zertifikatskurs soll am August 2021 in Essen an den Start gehen, Anmeldungen sind noch möglich.

Die künftigen Digitalisierungs-Expertinnen und -Experten können dort neben Technologiekonzepten auch die betrieblichen Anwendungssysteme kennenlernen. Konkret würden in dem Kurs sogenannte ERP–Systeme zur betriebsinternen Ressourcenplanung und CRM-Plattformen für Kundenkontakte vermittelt. Teilnehmende lernen in dem Kurs am Digital Campus Zollverein zudem Verfahren zur Analyse des eigenen Unternehmens, sogenannte Business Intelligence, kennen – sowie Methoden zur Vermittlung des digitalen Wandels innerhalb des Unternehmens.

Digitaler Wandel: Berufsbegleitender Präsenzkurs über vier Monate

Laut Hochschule erstrecken sich die Präsenztermine auf dem Digital Campus Zollverein sowie die Lernphasen über vier Monate und „enden bei bestandener Prüfung mit einem Zertifikat und 15 Credit Points, die auf ein Studium angerechnet werden können“.

„Der Zertifikatskurs bündelt aktuelles Fachwissen und bietet mit einer Kombination aus Präsenzlehre und virtuellen Lernmethoden die Möglichkeit, den digitalen Wandel von Unternehmen aktiv zu begleiten, um den Unternehmenserfolg im globalen Wettbewerb zu steigern“, so Prof. Dr. Burghard Hermeier, Rektor der FOM Hochschule, „Mit dem Digital Campus Zollverein e.V. gewinnen wir ein starkes Netzwerk im Bereich Digitale Transformation dazu.“

