Café Extrablatt am Baldeneysee in Essen hat wieder geöffnet

Essen-Heisingen. Die Atmosphäre ist entspannt, vormittags sind viele Plätze noch frei: Das Café Extrablatt in Essen-Heisingen am Baldeneysee ist wieder geöffnet.

„Vorübergehend geschlossen“ steht immer noch auf der Internetseite des Cafés Extrablatt am Baldeneysee, dabei bekommen die ersten Gäste am Montagmorgen schon wieder ihr Frühstück serviert. Das Lokal in Heisingen hat nun wieder geöffnet, nachdem es kurzfristig und eher überraschend geschlossen und dann modernisiert worden war.

Mit neuer Betriebsleitung geht es an der Lanfermannfähre 118 weiter: mit der gewohnten Speise- und Getränke-Karte, die das Franchise-Unternehmen bereit hält. Einige Möbel und Küchengeräte sind indes ausgetauscht, Toiletten saniert worden. Das Team soll laut Extrablatt-Zentrale in Emsdetten annähernd das gleiche wie vor der Schließung sein.

Am Tag der Wiedereröffnung bleibt ein Ansturm im Café Extrablatt am Baldeneysee aus

Gleich nach der Wiedereröffnung sind bis zum Vormittag viele Plätze noch frei, füllen sich nach und nach. Vor allem ältere Gäste haben morgens den Weg ans Ufer des Baldeneysees gefunden, an dem es ruhig zugeht. Ein Ansturm, wie es das Extrablatt in Heisingen bei guten Wetter kennt, ist ausgeblieben.

Die Servicekräfte jedenfalls stehen bereit, einige neue Tische und Stühle auch. „Wir sind wieder da“, verkünden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen daher nun auf ihrer Facebookseite, auf der eine Nutzerin antwortet: „Freut mich! Guten Start und bis bald.“

