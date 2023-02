Bus und Bahn: Streik bei der Ruhrbahn Essen nächste Woche

Keine Bahn wird in der kommenden Woche fahren, kündigt die Gewerkschaftr Verdi an. Hier ein Bild von einem Streik im Herbst 2020, die Altendorfer Straße, im Hintergrund die Cinemaxx-Türme.

Essen. Bus und Bahn fahren am Donnerstag, 9. Februar, in Essen noch ganz normal, während woanders gestreikt wird. Doch nächste Woche sieht’s anders aus.

Busse und Bahnen in Essen fahren am Donnerstag, 9. Februar, und am Freitag, 10. Februar, ganz normal. In anderen NRW-Städten wird bereits massiv gestreikt, zum Beispiel in Dortmund, Düsseldorf und Wuppertal. Dazu hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. Auch Kitas und andere Einrichtungen sind betroffen.

Der Nahverkehr wird einen Tag stillstehen

„Nächste Woche wird auch in Essen gestreikt, mindestens einen Tag lang wird der Nahverkehr betroffen sein“, kündigt Bernd Kamin-Seggewies von der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage an. Wann genau das sein wird, werde spätestens Montag, 13. Februar, bekannt gegeben – was bedeutet, dass der Streik im Öffentlichen Nahverkehr am Dienstag, 14. Februar, stattfinden könnte. Mülheim wird dann auch betroffen sein.

Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose bestätigte gegenüber unserer Redaktion: „Wir gehen davon aus, dass wir nächste Woche bestreikt werden – wir erfahren immer erst durch den Streikaufruf von der geplanten Arbeitsniederlegung.“

