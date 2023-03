Bei einer Kollision eines Autos mit einem Bus in Essen-Borbeck wurden sechs Menschen leicht verletzt.

Rettungseinsatz Bus kollidiert mit Auto: Sechs Verletzte bei Unfall in Essen

Essen. Nach einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw in Borbeck, waren mehrere Rettungswagen vor Ort. Leimgardtsfeld wurde gesperrt.

Eine Kollision eines Ruhrbahn-Busses mit einem Auto in Essen-Borbeck hat am Donnerstagmittag sechs Verletzte gefordert. Fünf von ihnen mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

Zudem betreuten die Rettungskräfte ein Kind einer bei dem Unfall verletzten Frau, berichtete Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Nach dem Crash gegen 12.30 Uhr sperrte die Polizei die Straße Leimgardtsfeld zwischen Stolbergstraße und Kuhlmannsfeld. Gegen 13.10 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die Ursache des Unfalls ist unklar. Die Polizei ermittelt. (j.m.)

