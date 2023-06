Bundespolizei stellt Spielgeld im Hauptbahnhof Essen sicher

Essen. Ein 25-Jähriger wollte eine angebliche 100-Dollar-Note in einer Bank im Essener Hauptbahnhof in Euro umtauschen. Eine Angestellte schlug Alarm.

Bei dem Versuch, Spielgeld in einer Bank im Essener Hauptbahnhof umzutauschen, ist ein 25-Jähriger aufgeflogen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld gegen den Essener.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte eine Mitarbeiterin der Bank am Dienstag die Einsatzkräfte über eine mutmaßliche Straftat informiert. Die Angestellte gab an, dass ein „Kunde“ 100 Dollar in Euro habe umtauschen wollen. Bei genauerer Betrachtung sei der 43-Jährigen jedoch aufgefallen, dass es sich um Spielgeld handele. Auf der Vorderseite der Banknote befand sich ein entsprechender Vermerk.

Zudem konnten die alarmierten Beamten aufgrund weiterer Merkmale die Echtheit der Banknote ausschließen. Der Verdächtige sagte, dass er den Geldschein von seiner Mutter bekommen habe. Diese soll ihn von einem Hotelgast geschenkt bekommen haben. Weitere Angaben zu der Herberge Hotel oder zu der Übergabe konnte er jedoch nicht machen.

Die Dollarnote stellten die Bundespolizisten sicher.

