Bundespolizei stellt mutmaßlichen Betrüger im Bahnhof Essen

Essen. Zigaretten, Handys und eine Postsendung stellten Polizisten bei einem 36-Jährigen sicher. Der Mann hatte sich durch sein Verhalten verraten.

Sieben hochwertige Smartphones, 22 Schachteln Zigaretten und ein Paket, das nicht an ihn adressiert war - ein 36-Jähriger, der sich so ausgestattet beim Anblick von Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof aus dem Staub machen wollte, zog am Sonntagabend die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich.

Bei einer Kontrolle wurden die Telefone und die Zigaretten entdeckt, zu deren Herkunft der Mann keinerlei Angaben machen wollte. Und die Postsendung, die er unter dem Arm trug, war nicht an ihn adressiert. Darin befand sich ein weiteres Smartphone.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Betrugs gegen den Essener ein.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen