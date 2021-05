Bundespolizei schnappt Taschendiebe im Essener Hauptbahnhof

Essen. Zwei Männer haben einer 33-Jährigen eine Geldbörse mit 400 Euro gestohlen. Zivilbeamte fassten die Männer. Das Opfer hatte die Tat nicht bemerkt.

Bundespolizisten haben im Essener Hauptbahnhof zwei Taschendiebe auf frischer Tat ertappt und vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatten Beamte in Zivil am Montag gegen 16.30 Uhr die beiden 23 und 25 Jahre alten Männer beobachtet, wie sie sich auf die Handtasche einer 33-Jährigen konzentrierten.

Auf der Rolltreppe zu den Gleisen 11 und 12 griff einer der Täter hinein und zog eine rote Geldbörse heraus, die er blitzschnell seinem Komplizen übergab. Wenige Augenblicke später stellten die Beamten die beiden Diebe und brachten sie auf die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof.

Mit zwei Identitäten unterwegs

Hier stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich der 23-jährige algerische Verdächtige in Deutschland unter zwei Identitäten aufhält. Der ältere der beiden, ebenfalls algerischer Staatsbürger, ist nach Recherchen der Polizisten den niederländischen Behörden bereits bekannt.

Die 33-Jährige bekam ihre Geldbörse zurück, in der sich 400 Euro befanden. Den Diebstahl hatte die Essenerin nicht bemerkt.

Gegen die Männer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

