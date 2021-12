Bundespolizei kontrolliert Essener und stellt Drogen sicher

Essen. Bundespolizisten haben im Essener Hauptbahnhof einen 57-Jährigen kontrolliert. Er stand unter Drogeneinfluss und hatte „Stoff“ dabei.

Bundespolizisten haben am Dienstagmorgen (28. Dezember) im Essener Hauptbahnhof einen 57 Jahre alten Mann kontrolliert. In seiner Umhängetasche befanden sich verschiedene Drogen, die sichergestellt wurden, so ein Sprecher.

Gegen 7.40 Uhr bestreiften die Einsatzkräfte den Hauptbahnhof, in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig sei ihnen ein Mann aufgefallen. Der Essener wies sich mit einem Personalausweis aus. Den Beamten fiel auf, dass der 57-Jährige augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Er bestätigte den Beamten, dass er Konsument sei.

Bei den Drogen, die sich in der Umhängetasche befanden, handelt es sich um pflanzliche und synthetische Betäubungsmittel. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

