Bundespolizei Essen fahndet mit Foto nach einem Rucksackdieb

Essen. Ein Unbekannter hat auf Gleis 11/12 des Essener Hauptbahnhofs einen Rucksack erbeutet. Dabei wurde er von Überwachungskameras gefilmt.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera des Essener Hauptbahnhofs fahndet die Bundespolizei nach einem Rucksackdieb.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Bundespolizei wenden. Foto: Bundespolizei

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hat sich die Tat am 12. Januar gegen 21.48 Uhr ereignet, kurz nachdem die S9 den Hauptbahnhof Essen in Richtung Wuppertal verlassen hatte. Nach dem Klau hat der Unbekannte den Bahnsteig 11/12 in östliche Richtung verlassen. Dem Eigentümer des Rucksacks ist ein Schaden in Höhe von 700 Euro entstanden, so die Behörde.

Der Gesuchte hatte einen kahlrasierten Kopf auf, trug auffällig weiße Kopfhörer und war unter anderem mit einer blaugrünen Jacke bekleidet.

Wer den Mann auf dem Bild erkennt oder weiß. wo er sich aufhält, sollte sich an die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der Telefonnummer 0231/562247-0 melden.