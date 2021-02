Bundespolizei entdeckt bei Kontrollen Drogen und Waffen

Essen. Einsatzkräfte stellen im Essener Hauptbahnhof zwei junge Männer, die mit unerlaubten Waffen unterwegs sind. Auch Drogen werden gefunden.

Bundespolizisten haben am Wochenende gleich zwei Männer dingfest gemacht, die mit Drogen und verbotenen Waffen im Essener Hauptbahnhof unterwegs waren.

Bei einem Rundgang am Freitag, 5. Februar, war den Beamten in der Bahnhofshalle gegen 22.30 Uhr zunächst ein 18-jähriger Mann aufgefallen, der sich beim Herannahen der Polizisten auffällig nervös zeigte. Bei der Kontrolle wurden ein verbotener Schlagring gefunden. Der 18-Jährige wurde daraufhin zur Wache gebracht. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten zudem ein Tütchen mit Drogen.

Am Samstag, 6. Februar, gegen 19.30 Uhr fiel den Einsatzkräften im Essener Hauptbahnhof ein 22-jähriger Mann an den Niederlanden auf. Während der Kontrolle wurde ein verbotenes Messer gefunden. Auf der Wache wurde der Mann durchsucht. In seiner Hose hatte er mehrere Päckchen mit Drogen versteckt.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.

