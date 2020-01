Essen: Angela Merkel eröffnet Foto-Ausstellung zum Holocaust

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 21. Januar zur Eröffnung der Ausstellung „Survivors“ auf der Kokerei Zollverein erwartet. Die Ausstellung mit Fotografien von Martin Schoeller zeigt Porträtbilder von Überlebenden des Holocaust.

Schoeller gehört zu den gefragtesten Fotografen der Welt. Vor seiner Kamera stand schon Prominenz wie der ehemalige US-Präsident Barack Obama oder Schauspieler George Clooney. Auch Kanzlerin Angela Merkel wurde bereits von Schoeller vor die Kamera gebeten.

Scholler fotografiert Hollywood-Prominenz, Drag Queens und Todeszelleninsassen

Aber nicht nur Hollywood-Stars und Polit-Größen, sondern auch Drag Queens und freigesprochene Todeszelleninsassen lichtet der in München geborene und seit 1993 in den USA lebende Fotokünstler in der immer gleichen Porträt-Pose ab: Die Abgelichteten blicken frontal in die Kamera und scheinen den Betrachter unmittelbar anzuschauen.

Für die Ausstellung „Survivors“ hat Schoeller 75 Holocaust-Überlebende in Israel fotografiert. Entstanden sind diese Aufnahmen in Zusammenarbeit mit dem World Holocaust Remembrance Center Yad Vashem mit Blick auf den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 2020.

Bilder zeigen die körperlichen und seelischen Spuren des Überlebenskampfs

Sie erzählen vom Gräuel der Schoa, zeigen die körperlichen und seelischen Spuren des Überlebenskampfes und lassen erahnen, welche unglaubliche Kraft und Zähigkeit dieser Kampf gekostet hat.

Neben Kanzlerin Angela Merkel werden auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der Vorstandsvorsitzende der RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, und Avner Shalev, Vorsitzender von Yad Vashem, in Essen erwartet. Die Ausstellung ist bis zum 26. April auf dem Essener Welterbe Zollverein zu sehen.