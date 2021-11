Bürohund der größten Essener Pfarrei hat hunderte Fans

Essen-Katernberg. Mit Hl. Cosmas und Damian entstand vor fünf Monaten die größte Pfarrei in Essen. So kam es, dass Bürohündin Lotta der heimliche Star wurde.

Mit Hl. Cosmas und Damian entstand vor fünf Monaten im Essener Nordosten die größte Pfarrei der Stadt. Pfarrer Ingo Mattauch leitet den Zusammenschluss der Pfarreien St. Johann Baptist und St. Nikolaus mit insgesamt 31.700 Mitgliedern. Im Katernberger Gemeindebüro sitzt auch Bürohund Lotta. Die kleine weiße Promenadenmischung meldet sich regelmäßig auf Instagram und hat über 600 Abonnentinnen und Abonnenten.

Wenig Kontakte während Corona – Bürohund Lotta sorgte für gute Laune

Gemeindereferentin Natallia Charnichenka füttert sowohl Lottas Instagram-Kanal mit Fotos und Nachrichten, als auch den Vierbeiner selbst hin und wieder: „Sie hat einen sehr empfindlichen Magen und mag am liebsten Hundepopcorn“, weiß die 42-jährige Gemeindereferentin, die selbst gar nicht das Frauchen von Lotta ist. Ihre Kollegin Sabine Stoffel hatte den Vierbeiner aus dem Tierheim gerettet und ins Team integriert. Ihr Körbchen steht direkt neben ihrem Schreibtisch.

Bürohund Lotta aus der Essener Pfarrei Hl. Cosmas und Damian hat auf Instagram über 600 Follower. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Während des Corona-Lockdowns musste ich in einer Woche drei Beerdigungen organisieren“, erinnert sich Charnichenka. Sie war bedrückt, fehlte ihr doch die Leichtigkeit und die Kontakte zu anderen Menschen. „Meine Kollegin hat mir dann ein Foto von Lotta im Sonnenschein geschickt“, erinnert sich die Gemeindereferentin. Das sei der Beginn der Instagram-Karriere der Hündin gewesen. „Lotta hatte in dieser Zeit wenig Kontakte zu Menschen und ich auch.“

Lesen Sie auch:Das sind die beliebtesten Hundenamen in Essen

Das hat sich mittlerweile geändert – sogar eine eigens an sie adressierte Postkarte hat die Hundedame kürzlich bekommen. „Am Anfang sollte sie über Termine aus der Pfarrei berichten“, erinnert sich Charnichenka. Doch dann habe sie gemerkt, dass die Homepage der neu gegründeten Pfarrei eigentlich genau das gleiche bietet, ebenso die Pfarrnachrichten.

Instagram-Gedanken einer Hundedame zum Weltmissionstag

Also entschied sie sich dafür, dass Lotta sich zu Heiligenfesten meldet, Achtsamkeitsimpulse gibt und durch Fragen auch zum Nachdenken anregen soll. Grundsätzlich beginnen ihre Posts mit „Liebe Menschen“. Am 26. September meldet sich Lotta auf Instagram: „Fest der heiligen Cosmas und Damian ist heute! Es ist das Patrocinium unserer Pfarrei! Eure Glückwünsche nehmen wir gerne in Form von Hundepopcorn im Pfarrbüro an! Meine Menschen zwingen mich, den letzten Satz sofort zu löschen! Aber gerade guckt niemand hin!“

Gemeindereferentin Natallia Charnichenka aus der Essener Pfarrei Hl. Cosmas und Damian pflegt den Instagram-Account von Bürohund Lotta. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Am 24. Oktober schrieb Lotta ihre Gedanken zum Weltmissionstag: „Ich will die Menschen berühren, sie zum Lächeln bringen - und auch dazu, das Schöne und Tiefe am Glauben und an der Kunst zu sehen und die Natur als ein kostbares Geschenk zu betrachten. Egal, ob bei der Arbeit oder in der Freizeit. Bin ich dadurch Seelsorgerin?“

Bürohund Lotta arbeitet für die Essener Pfarrei auch aus dem Home Office

Die Hündin nimmt ihre Fans auch mit zu den verschiedenen Kirchen der Essener Pfarrei und stellt das Personal und die Büros vor – aus ihrer eigenen Perspektive. „Lotta ist neugierig und naturverbunden, außerdem mag sie Lyrik. Im Prinzip ist sie mir sehr ähnlich“, erklärt Natallia Charnichenka lachend. Sie ist selbst Literaturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und der Überzeugung, dass die Menschen derzeit auf der Suche nach Spiritualität sind, auch wenn sie nicht unbedingt die Sonntagsmesse besuchen. Man könne sie auch auf anderen Wegen erreichen, wie beispielsweise mithilfe von Lotta in den sozialen Medien.

31.700 Mitglieder Die neue Pfarrei Hl. Cosmas und Damian umfasst rund 31.700 Essener und Essenerinnen. Zu der Pfarrei gehören die Stadtteile Altenessen, Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg, Frillendorf und der nördlichen Teil von Kray. Pfarrkirche ist St. Joseph in Katernberg. Cosmas und Damian sind Schutzpatrone der Stadt und des Doms in Essen. Der Legende nach waren die aus Kleinasien stammenden Zwillingsbrüder Ärzte, die zur Zeit der Verfolgung durch den römischen Kaiser Diokletian (ca. 240 - 313) den Märtyrertod erlitten.

Die Fangemeinde wird täglich größer und zählt deutlich mehr Kontakte als sie Pfarrer Ingo Mattauch in seinen Gottesdiensten empfängt. Doch die tierische Konkurrenz nimmt der im Frühjahr aus Gelsenkirchen nach Essen gewechselte Priester sportlich. Er weiß, dass für die Kirche jeder Kontakt wertvoll ist, digital wie analog, und manchmal eben auch auf vier Beinen.

Wichtig ist ihm das durch den Zusammenschluss gewachsene Team aus hauptberuflichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern und die vielen Ehrenamtlichen in den verschiedenen Gremien und Gruppen. In solch großer Runde, wie es die neue Pfarrei bietet, könnten die Talente und Fähigkeiten der Einzelnen viel besser zur Geltung kommen und dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht würden.

Lotta, die übrigens auch manchmal Home-Office macht, wird jedenfalls auf Instagram gebraucht und geliebt. Natallia Charnichenka: „Mit Lotta zu arbeiten macht große Freude.“

Folgen Sie uns gerne auch auf Instagram! Unser Name dort:@waz_essen

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen