Wohnen in Essen: In einer Umfrage äußern sich 55 Prozent der Befragten zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Das Angebot an hochwertigem Wohnraum wird besser beurteilt als das von preisgünstigem. Unser Bild zeigt die Grüne Mitte.

Wohnen in Essen Bürgerumfrage: Wohnen Menschen in Essen gerne in der Stadt?

Essen. In einer Bürgerbefragung äußern sich 55 Prozent der befragten Essener zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Sie sagen auch, was ihnen fehlt.

Um herauszufinden, wie wohl sich die Essenerinnen und Essener in ihrer Stadt fühlen und wo ihnen der Schuh drückt, hat die Stadt Essen schon vor zwei Jahren eine repräsentative Bürgerbefragung durchgeführt. Jetzt hat das Amt für Statistik den letzten Teil der Umfrage zum Schwerpunktthema „Wohnen“ veröffentlicht. Ergebnis: 80 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen geringe Mietkosten beziehungsweise niedrige Belastungen wichtig seien. 55 Prozent seien in diesem Zusammenhang mit ihrer aktuellen Situation zufrieden und 16 Prozent unzufrieden.

In der Kategorie „Preisgünstiger Wohnraum“ kommen die Essener zu einem klareren Urteil: 60 Prozent seien nicht zufrieden mit dem Angebot an Wohnungen mit günstigen Mieten, hieß es bei den bereits im Frühjahr 2021 veröffentlichten Ergebnissen. Das sei der höchste Unzufriedenheitswert von insgesamt 22 abgefragten Kategorien. Nur 13 Prozent seien danach zufrieden. Ebenfalls auffällig: Das Angebot an „hochwertigem Wohnraum“ wird besser beurteilt. Mehr als ein Drittel der Befragten (36 Prozent) geben an, damit zufrieden zu sein.

Die drei größten Probleme der Essener: Verkehr, Sicherheit und Infrastruktur

12.607 erwachsene Essener hat das Amt für Statistik befragt, rund ein Drittel – fast 4300 Befragte – schickten den ausgefüllten Fragebogen wieder zurück. Die größten Probleme haben die Menschen mit den drei Themen Verkehr (43 Prozent), Sicherheit (37 Prozent) und Infrastruktur (27 Prozent), gefolgt von Sauberkeit (23 Prozent), ÖPNV (23 Prozent) und Soziales (22 Prozent). In der Wohnsituation, dem letzten von sieben abgefragten Themen, sehen sie danach das geringste Problem (21 Prozent).

Für 96 Prozent genießt der Zustand der Wohnung bzw. des Hauses oberste Priorität. 92 Prozent finden den Faktor Aufteilung wichtig, 86 Prozent legen gesteigerten Wert aufs Äußere: dass die Wohnung einen Balkon oder das Haus eine Terrasse besitzt.

Ein wichtiger Wohlfühl-Faktor ist nicht nur das Dach überm Kopf, sondern auch die verkehrliche Anbindung. Für einen sehr hohen Anteil – 87 Prozent – ist die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr wichtig, für 90 Prozent eine grundsätzlich gute Anbindung – also auch mit dem eigenen Pkw.

Auf Bus und Bahn in Wohnungsnähe legen die Essener gesteigerten Wert

Zufrieden mit den Möglichkeiten, die eigene Wohnung oder das eigene Haus gut mit Bus und Bahn zu erreichen, seien laut Umfrage 77 Prozent der Befragten. Die allgemeine Verkehrsanbindung werde mit 83 Prozent noch besser beurteilt.

Gibt es einen Supermarkt/Discounter, einen Bäcker und einen Fleischer in unmittelbarer Wohnortnähe? Für 91 Prozent der Befragten ist dies wichtig und drei von vier Essenern (75 Prozent) sind mit den Nahversorgungsmöglichkeiten zufrieden. In puncto Nähe zu Grünflächen zeigt bei 77 Prozent der Daumen nach oben.

Alter und Bildung der Befragten Alter der Befragten: An der Bürgerbefragung nahmen überwiegend ältere Essener teil. 31 Prozent der Befragten sind 65 oder älter, 48 Prozent zwischen 35 und 64 Jahre alt. Migration und Haushalt: 84 Prozent der Befragten geben an, keinen Migrationshintergrund zu besitzen. 43 Prozent der Befragten sind Paare ohne Kinder, 22 Prozent leben als Paar mit einem oder mehreren Kinder in einem Haushalt. Bildung: 30 Prozent nennen ihr Bildungsniveau „hoch“ an, 15 Prozent „eher hoch“. Die Wohndauer in Essen ist mit durchschnittlich 39,0 Jahren recht hoch. Nord-Süd: Im Essener Süden geben 90 Prozent an, „sehr gerne“ bzw. „eher gerne“ in ihrem Stadtteil zu leben. Im Norden (Altenessen, Karnap, Vogelheim sowie Katernberg, Stoppenberg, Schonnebeck) sagen dies nur 60 Prozent.

Hintergrund der Bürgerbefragung: Die Stadt möchte die Essenerinnen und Essener an politischen Weichenstellungen beteiligen. Dazu dienten Bürgerdialoge in den Stadtteilen, persönliche Sprechstunden bei OB Thomas Kufen und die Mitwirkung an Planungsverfahren. Das vierte Element seien die erstmals von Oktober bis Dezember 2019 durchgeführten Bürgerbefragungen.

