Bürgeramt Gildehof in Essen öffnet nach Trafobrand wieder

Essen. Das Essener Bürgeramt im Gildehofcenter ist mehrere Tage ohne Strom gewesen. Nun meldet die Stadt, dass das Gebäude bald wieder geöffnet wird.

Das Bürgeramt Gildehof in Essen ist ab Donnerstagmorgen (14.9.) wieder zu erreichen. „Alle im Gebäude untergebrachten städtischen Dienststellen sind ab diesem Zeitpunkt wieder vollumfänglich besetzt“, meldet die Verwaltung.

Nachdem am Sonntagabend ein Trafo in Brand geraten war und deswegen die Gebäudetechnik massiv beschädigt worden war, sei das defekte Gerät in der Zwischenzeit erfolgreich eingebaut worden, die Stromversorgung im Gildehofcenter mittlerweile wiederhergestellt. Am Mittwoch hat das Bürgeramt aber noch nicht geöffnet, da Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Betriebs laufen, so die Stadt.

Stadt Essen: Pässe können wieder im Gildehofcenter abgeholt werden

Ab Donnerstag sind die Buchungen von Vorortterminen wieder möglich. Auch Abholung von Passdokumenten erfolge dann wieder vor Ort. Ebenso würden dann unter anderem die Dienste des Standesamtes zur Beurkundung von Sterbefällen wieder an der Hollestraße angeboten.

Die zwecks Planungssicherheit bereits vereinbarten Verlegungen von angemeldeten Trauungen bleiben aber bestehen, meldet die Stadtverwaltung. Das Standesamt stehe deswegen in Kontakt zu den Betroffenen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Zentralbibliothek soll am Donnerstag ebenfalls wieder öffnen, ab 9 Uhr können wie gewohnt Medien ausgeliehen und ausgeliehen werden.

