Bürgeramt Essen-Kettwig schließt an zwei Tagen im September

Essen-Kettwig. Im Rathaus Essen-Kettwig werden Sanierungsarbeiten durchgeführt, an zwei Tagen ist das Bürgeramt geschlossen Das müssen Bürger jetzt beachten.

Im Rathaus Kettwig müssen Sanierungsarbeiten an beschädigten Wasserleitungen durchgeführt werden, teilt die Stadtverwaltung Essen mit. Die Schäden waren Ende August festgestellt worden. Sie müssten nun zeitnah behoben werden, um etwaige Folgeschäden zu vermeiden. Die betroffenen Leitungen werden vom Keller bis zum Dachgeschoss demontiert und erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter Rücksichtnahme auf die Termine des Bürger- und Standesamtes.

Alternative: Gebuchte Termine im Gildehof wahrnehmen

Am Montag, 19. September, und Dienstag, 20. September, ist es allerdings nötig, das Bürgeramt zu schließen. Die für diese Tage bereits gebuchten Termine müssen leider verlegt werden, so die Stadt. „Alternativ können die Termine auch zur selben Uhrzeit am selben Tag im Bürgeramt Gildehof wahrgenommen werden. Betroffene können sich hierzu mit ihrem Termin an der Infotheke melden“, heißt es in der Mitteilung.

Alternativ können die für Kettwig gebuchten Termine auch zur selben Uhrzeit am selben Tag im Bürgeramt Gildehof wahrgenommen werden, teilt die Stadt mit.

Sofern noch Lichtbilder beim Bürgeramt gemacht werden müssen, sollte die Vorsprache circa 15 Minuten vor dem Termin erfolgen. Die in Kettwig beantragten Pass- und Ausweisdokumente können, sofern abholbereit, an den beiden Tagen der Schließung ohne Termin im Bürgeramt Gildehof abgeholt werden.

Wurde bei der Terminbuchung eine E-Mail-Adresse hinterlegt, werden die Betroffenen darüber auch per E-Mail informiert. Trauungen können wie geplant stattfinden und werden nicht beeinträchtigt.

