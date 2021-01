Bürger wollen Baumfällungen in Essen-Stadtwald verhindern

Um alte Linden an der Straße Sundernholz in Essen-Stadtwald fürchten Stefan Elke (l.) und Heinrich Ohlenforst.

Essen-Stadtwald Sturm Ela hatte Linden schwer geschädigt, jetzt sollen sie gefällt werden. Anwohner bieten der Stadt an, sich an den Pflegekosten zu beteiligen

Anwohner der Straße Sundernholz in Essen-Stadtwald kämpfen für den Erhalt von zwei alten Linden, die in Kürze gefällt werden sollen. Die Bürger halten die Bäume für grundsätzlich gesund, aber stark pflegebedürftig, und bieten an, sich finanziell an der Pflege zu beteiligen, wenn so die Bäume als Schattenspender und gestalterisches Element erhalten bleiben könnten.

Seit 14 Jahren wohnt Stefan Elke (55) in Stadtwald. Der Landschaftsgärtner und Architekt schätzt die großen Linden, die eine Straßenseite säumen - auch wenn die Bäume im Frühjahr und Sommer für klebrige Schmiere auf Wegen und parkenden Autos sorgen. "Die Nachbarn haben sich damit abgefunden und Insekten finden dort reichlich Nahrung", sagt er.

Der Bereich in Essen-Stadtwald war 2014 stark von Sturm Ela betroffen

Stadtwald war Pfingsten 2014 von Sturm Ela stark betroffen, auch viele Straßenbäume hatten erhebliche Schäden davongetragen. Danach sei ein starker Rückschnitt der Kronen erfolgt, um kurzfristig die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. "Das war generell richtig und notwendig, auch wenn der Rückschnitt vielleicht zu heftig ausgefallen ist", sagt der Anwohner. An den Schnittstellen seien die Bäume stark ausgetrieben, weitere intensive Pflegemaßnahmen seien in den folgenden Jahren nicht erfolgt, so die Einschätzung von Stefan Elke.

Seit Herbst 2020 seien zwei der Bäume mit Punkten zur Fällung und mehrere weitere mit Strichen zur Beobachtung gekennzeichnet, haben Stefan Elke und sein Nachbar Heinrich Ohlenforst beobachtet. "Die geschädigten Bäume bedürfen einer besonderen Pflege, das kostet natürlich Geld", so Stefan Elke. Er und einige Nachbarn seien deshalb durchaus bereit, sich in Absprache mit der Stadt finanziell an der Baumpflege zu beteiligen, wenn im Gegenzug die Bäume stehenblieben. "Aber das bedeutet natürlich auch wieder logistischen Aufwand", befürchtet Stefan Elke.

Der Klimawandel sei 2014 noch nicht so ein großes Thema gewesen

Nach Sturm Ela sei offenbar ein Konzept zum Umgang mit den geschädigten Bäumen erstellt worden. Damals sei aber der Klimawandel noch kein so großes Thema gewesen wie aktuell. "Das Konzept von damals muss man unter den veränderten Voraussetzungen heute neu überdenken", fordert Anwohner Heinrich Ohlenforst. "Junge, nachgepflanzte Bäume sind nicht widerstandsfähig und gehen aufgrund der Trockenheit oft schnell ein", beobachtet er. Und bis junge Bäume die schattenspendende und staubbindende Funktion der alten erreichten, würden Jahrzehnte vergehen. "Deshalb sollte man die alten Bäume so lange wie möglich erhalten."

Nicht nur für das Klima seien die rund 25 alten Bäume relevant, deren Alter die Anwohner auf 50 bis 60 Jahre schätzen. Sie prägten auch optisch den Charakter der Straße Sundernholz. "Für junge Bäume gibt es Baumpatenschaften. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee für alte Exemplare", schlägt Stefan Elke vor.

Anwohner haben sich mit ihrem Anliegen an Grün und Gruga gewandt

Die Anwohner hatten mit Grün und Gruga Kontakt aufgenommen, um die Gründe für die Fällung zu erfahren und ihre Beteiligung an der Baumpflege anzubieten. Ein Baumsachverständiger aus Krefeld sei dann zu einem Besichtigungstermin im November 2020 vor Ort gewesen. Er habe den Anwohnern erläutert, nach welchen Kriterien die Bäume bewertet würden. "Demnach wurden die beiden Bäume in unserer Straße als Platzhalter eingestuft. Eine Fällung ist daher geplant", haben die Anwohner erfahren. Nach Aussage des Gutachters lägen aber keine weiteren Beschädigungen am Stamm oder im Kronenbereich der Bäume vor, die die Verkehrssicherheit gefährdeten.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Essen lesen Sie jeden Abend im Essen-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Dass die Bäume trotzdem gefällt werden sollen, fühle sich nach den geführten Diskussionen und Bemühungen, eine Alternative aufzuzeigen, wie ein Schlag ins Gesicht an, kritisieren die Anwohner. Sie befürchten, dass es in den Folgejahren zu weiteren Fällungen an der Straße kommen werde, da sich ein ähnliches Wachstumsverhalten nach der Sturmschädigung auch an anderen Bäumen zeige und diese zur Beobachtung bereits markiert worden seien.

Der Charakter der Siedlung und das Straßenbild würde mit weiteren Fällungen massiv beeinträchtigt.

Antwort von Grün und Gruga sorgt für Enttäuschung bei den Anwohnern

Die Antwort von Grün und Gruga, in der den Anwohnern "Interesse für den Erhalt eines funktionsfähigen Stadtbaumbestandes und dessen Rolle für uns Stadtmenschen" attestiert wird, stellt die Bürger nicht zufrieden, denn trotz der Absage an ihre Bemühungen hatte es darin geheißen: "Es ist richtig, dass die zur Fällung vorgesehenen Bäume grundsätzlich mit einem sehr hohen, aktuell alle vier bis sechs Jahre wiederkehrenden Aufwand (...) noch einige wenige Jahre erhalten werden könnten."

Nach dem Handlungskonzept des Baumsachverständigen seien die von Ela geschädigten Bäume aber Platzhalter. Deren Fällung und der Ersatz durch zukunftsfähige Nachpflanzungen sorge für die nachhaltige Sicherung des Bestandes an Stadtbäumen, heißt es in dem Schreiben. Die Umsetzung des Konzeptes sei politisch beschlossen und deshalb eine verbindliche Handlungsgrundlage für Grün und Gruga. Deshalb sei die Fällung alternativlos.

Das bestätigt auch Martin Gülpen von Grün und Gruga auf Nachfrage. Beide Bäume seien Bestandteil der Gefahrenbaumfällungen in der aktuellen Wintersaison 2020/2021. Die Bäume seien durch Pfingststurm Ela 2014 massiv geschädigt worden und litten unter Fehlentwicklungen der Kronen. Durch entsprechende Pflegemaßnahmen sei es erfolgreich gelungen, die Bäume nach dem Sturm trotz der Schäden bis heute zu erhalten. Das sei nun nicht mehr möglich.

Grün und Gruga lädt die Bürger ein, nach der Corona-Pandemie am nächsten Stadtspaziergang teilzunehmen. Dabei soll das Thema der stark geschädigten Ela-Bäume nochmals thematisiert und diskutiert werden.