Bürger schreitet ein: Geplatzter Drogen-Deal in Essen

Essen. Ein Auto an der Hagenbeck in Altendorf kam ihm seltsam vor, auch die Personen, die davor standen. Ein Bürger hat einen Drogendeal verhindert.

Einem aufmerksamen Bürger in Essen-Altendorf ist es zu verdanken, dass die Polizei jetzt gegen insgesamt fünf Personen ermittelt, die offenbar professionell im Drogenhandel unterwegs sind.

Dem Zeugen fiel am Nikolaus-Abend ggen 21.45 Uhr ein Auto an der Straße In der Hagenbeck auf; darin saßen zwei Personen. Neben dem Auto standen drei weitere Personen; sie hatten offenbar Cannabis-Blüten aufgesammelt und in eine Plastiktüte gesteckt.

Der Zeuge verständigte die Polizei

Der Zeuge sprach die Personen auf Drogen an – dann verständigte er die Polizei. Die Beamten untersuchten das Auto und die Verdächtigen und fanden: Mehr als 4000 Euro Bargeld, 20 Tabletten, ein Behälter, offenbar mit gefälschtem Urin, Cannabis und mehr. Um die Drogen im Auto zu finden, wurde ein Spürhund eingesetzt. Die Verdächtigen kamen ins Gewahrsam. Möglich ist, dass der Zeuge einem geplatzten Drogen-Deal beiwohnte oder durch sein Eingreifen ein bevorstehendes Drogengeschäft zunichte gemacht hat.

