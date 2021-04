Brutaler Überfall in Essen: 19-Jähriger wird bewusstlos

Essen. Nach einem Raubüberfall im Westpark in Frohnhausen wurde ein junger Mann ins Krankenhaus gebracht. Unbekannter erbeutete seine Geldbörse.

Ein 19-Jähriger auf einer Parkbank ist in Essen hinterrücks überfallen und verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem Räuber und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, saß der junge Mann einer Bank im Westpark an der Hildesheimer Straße in Frohnhausen, als er angegriffen wurde. Die feige Attacke war so heftig, dass das Opfer das Bewusstsein verlor. Als der 19-Jährige wieder zu sich kam, stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest. Er erlitt Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Deshalb sucht der Ermittler des Raubdezernats nun nach Zeugen, die den Überfall beobachtet oder eine verdächtige Person in Tatortnähe gesehen haben könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen.