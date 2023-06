Brutaler Angriff im Zug nach Essen: Opfer im Krankenhaus

Ein Reisender ist in einem Zug nach Essen brutal angegriffen worden.

Essen. Ein 32-Jähriger hat einen Reisenden in einem Regionalexpress angegriffen. Er trat seinem Opfer vor den Kopf, so die Bundespolizei.

Nach einem brutalen Angriff auf einen Reisenden in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Münster nach Essen ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, soll der 32-Jährige seinem Opfer am Mittwochmorgen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und vor den Kopf getreten haben. Beamten nahmen die beiden Männer nach der Einfahrt des Zuges im Essener Hauptbahnhof in Empfang.

Der Geschädigte klagte über Kopfschmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Videoaufnahmen aus dem Regionalexpress wurden gesichert, so die Bundespolizei.

