Gewalt Brutale Attacke in Essen: Opfer verliert Teil seines Ohrs

Essen. Mehrere Männer haben einen 28-Jährigen angegriffen. Einer von ihnen trennte dem Opfer ein Stück Ohr ab. Polizisten fanden das fehlende Teil.

Bei einem brutalen Angriff durch mehrere Unbekannte in Essen-Frohnhausen hat ein 28-Jähriger ein Stück seines Ohrs eingebüßt. Das abgetrennte Gewebe entdeckten Polizisten bei der Tatortarbeit und übergaben es Rettungskräften, die den Verletzten in ein Krankenhaus einlieferten.

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren die Einsatzkräfte am Samstag kurz vor Mitternacht zur nicht besetzten Polizeiwache Frohnhausen alarmiert worden. Dort gab das Opfer des Überfalls zu Protokoll, an der Mülheimer Straße zwischen Kölner Straße und Sybelstraße von fünf bis sechs Männern attackiert worden zu sein.

Den Mann geschlagen und zu Boden geworfen

Die Unbekannten hätten auf ihn eingeschlagen und ihn zu Boden geworfen. Einer der Angreifer habe einen Gegenstand in der Hand gehalten und ihn damit am Ohr verletzt. Anschließend flüchteten die Schläger über die Mülheimer Straße in Richtung Fulerum.

Einer der Verdächtigen sei etwa 1,80 Meter groß und circa 22 Jahre alt. Er habe lange braune Haare, einen braunen Dreitagebart und eine schwarze Jacke getragen. Ein Komplize sei vergleichbar groß und 26 bis 29 Jahre alt. Er habe schwarze Haare und einen langen schwarzen Bart. Er sei mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Attacke. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

