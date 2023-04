Brustkrebszentrum Essen informiert über OP und Implantate

Informiert im Online-Vortrag über Brustkrebs: Prof. Dr. Sherko Kümmel, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde an den Ev. Kliniken Essen-Mitte.

Essen. Welche Eingriffe sind möglich, was ist nötig? Welche Risiken bergen Implantate? Die Kliniken Essen-Mitte beantworten Fragen zum Thema Brustkrebs.

Die Klinik für Frauenheilkunde/Brustzentrum an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte (KEM) setzt ihre digitale Vortragsreihe zum Thema Brustkrebs fort: Am Montag, 24. April, referiert Prof. Dr. Sherko Kümmel von 17 bis 18 Uhr zum Themenkomplex „Operationen im Bereich der Brust – was ist möglich und nötig?“. Kümmel ist Direktor der Klinik für Frauenheilkunde mit dem Brustzentrum.

Der Vortrag behandelt dabei schwerpunktmäßig zwei Aspekte. Einmal lautet die Fragestellung: „Operation bei Brustkrebs – was sind neue Standards 2023 nach Paris, Madrid und Essen?“ Zum anderen geht es um Neuigkeiten zu Möglichkeiten und Risiken von Implantaten und plastischen Operationen.

Zu der kostenlosen Veranstaltung sind Betroffene, Angehörige und Interessierte eingeladen.

Anmeldung und Zugangsdaten für die Zoom-Veranstaltung gibt es per Mail an: patienten-brustzentrum@kem-med.com

