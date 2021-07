Brunnen am Kardinal-Hengsbach-Platz funktioniert wieder

Essen. Viele Jahre musste die beliebte Brunnenanlage in der Essener Innenstadt trocken bleiben. Nun sind die Schäden repariert.

Die Brunnenanlage am Kardinal-Hengsbach-Platz in der Innenstadt plätschert seit Freitag wieder. Wie die Stadtverwaltung bekannt gab, werden in den kommenden Tagen auch die Bänke, Pflanzgefäße und Spielgeräte wieder aufgestellt, so dass der vor allem bei Familien beliebte Platz wieder genutzt werden kann.

Mit der Instandsetzung des Brunnenlaufs geht ein jahrelanges Ärgernis zu Ende. Denn über viele Jahre konnte die Anlage nicht betrieben werden. Grund: Die Brunnenkammer, die sich unter dem Primark-Gebäude befand, war kaputt.

Bauarbeiten kosten Stadt 400.000 Euro

Mit der Instandsetzung der Brunnentechnik ist diese Kammer nun unter die Kettwiger Straße verlegt worden. Das macht den Zugang bei künftigen Reparaturen leichter. Die Stadt schätzt, dass die gesamte Baumaßnahme etwa 400.000 Euro kostet.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen