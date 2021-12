Essen. Hat eine Essenerin (56) ihre Kinder absichtlich krank gemacht, weil sie unter dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom leidet? Zwei Söhne klagen an.

Hat die Essener Filiz Erfurt (56) absichtlich ihre Kinder krank gemacht? Ihre Söhne Mert (33) und Erol (35) wagen den Schritt in die Öffentlichkeit und klagen an.

Die 56-jährige Filiz Erfurt bestreitet die Vorwürfe. Sie sieht sich als Opfer einer Rufmordkampagne und wirft ihren Söhnen vor, „Unwahrheiten zu verbreiten“.

„Diese Frau ist eine Gefahr für andere“, sagt ihr Sohn Mert Filiz im Gespräch mit dieser Zeitung. Warum er und Erol ihre Leidensgeschichte öffentlich gemacht haben? „Wir wollen verhindern, dass andere Menschen Opfer unserer Mutter werden.“

Es sind herzergreifende Bilder, mit denen sich die Altenessenerin Filiz Erfurt öffentlich in Szene setzt: Angeblich querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gefesselt engagiert sie sich als Ausbilderin von Assistenz- und Therapiehunden und eifrige Spendensammlerin. Menschen mit Behinderungen oder Handicaps zu einem besseren Leben zu verhelfen, das ist ihre Botschaft. Ihr orientalischer Look mit bunten Kopftüchern, Halbmond-Schmuck und grellem Galatasaray-Logo am Rolli verleiht ihr obendrein eine geheimnisvoll-exotische Aura. Glaubt man hingegen ihren Söhnen Mert (33) und Erol (35), soll ihre Mutter ein monströses Lügengebäude errichtet haben. „Ihr ganzes Leben ist erfunden und erlogen“, klagen sie auf dem Videoportal Youtube an. Filiz Erfurt wiederum sieht sich als Opfer einer Rufmordkampagne und wirft den Söhnen vor, „Unwahrheiten zu verbreiten“ und sie in den Ruin zu treiben.

Das Anklage-Video der Söhne dauert 66 Minuten und ist über weite Strecken qualvoll anzuschauen. Denn in ungeschminkter Form schildern sie darin das Leiden unter ihrer Mutter. Sie zeichnen das Bild einer angeblich kranken und von Selbsthass erfüllten Person, die ihre eigenen Söhne ebenfalls krank gemacht habe. „Ich habe meine Mutter eigentlich nur als einen sehr bösen Menschen wahrgenommen“, sagt Mert Erfurt gegenüber Spiegel-TV.

Mert Erfurt über seine Mutter: „Diese Frau ist eine Gefahr für andere“

Weisen alle Vorwürfe zurück: Die Altenessenerin Filiz Erfurt vom Verein „Rollidogs“ bestreitet energisch, ihre Söhne krank gemacht zu haben. Links ihr Mann Mikail, rechts einer ihrer drei Collies. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Gezielt suchen die Söhne den Weg in die Öffentlichkeit, es gehe ihnen darum zu verhindern, dass weitere Menschen Opfer ihrer Mutter werden. „Diese Frau ist eine Gefahr für andere“, warnt Mert Erfurt im Gespräch mit dieser Zeitung.

Es geht um das Zerwürfnis einer Familie, das Ausmaße einer Tragödie angenommen hat und im Laufe von mehr als zwanzig Jahren immer komplexer und dramatischer geworden ist. Sie handelt von tatsächlichen und vorgetäuschten Krankheiten, von toxischen Medikamentencocktails und sexuellem Missbrauch im Kinderheim, von Strafanzeigen und richterlichen Kontaktverboten, von Ämtern und Gerichten, von veränderten Vornamen und dem Übertritt zum Islam.

Wie ein roter Faden zieht sich durch den Fall Filiz Erfurt das so genannte „Münchhausen-Stellvertretersyndrom“. Leidet die Frau an dieser schweren Persönlichkeitsstörung, die dazu geführt hat, dass sie – stellvertretend – auch ihre eigenen Kinder und andere Menschen vorsätzlich krank gemacht hat?

Essener Jugendamt entzieht Eltern im Jahr 2000 das Sorgerecht für Mert und Cem

Im Jahr 2000 wird das Leben der Altenessener Familie zum ersten Mal durcheinander gewirbelt. Das Essener Jugendamt entzieht den Eltern das Sorgerecht und nimmt ihnen vorübergehend die beiden jüngeren Söhne weg: Mert und Cem (heute 30) kommen in ein Heim nach Schleswig-Holstein. Begründung: Die Gesundheit der Kinder sei durch das Fehlverhalten der Eltern erheblich geschädigt worden.

Mert hat inzwischen seine alten Krankenakten erforscht und berichtet, dass bei ihm alles mögliche falsch diagnostiziert worden sei: Nahrungsmittelunverträglichkeit, Durchfall und Erbrechen, ADHS und Orientierungsstörungen. Der Junge landet zwischenzeitlich auf einer Behindertenschule und erhält sogar einen Schwerbehindertenausweis. Cem, der später in Altenessen Fußball spielt und Schiedsrichter wird, findet sich festgegurtet im Rollstuhl wieder.

Von Krampfanfällen und Absencen (epileptischer Anfall mit Bewusstseinspause) ist in ärztlichen Diagnosen die Rede und davon, dass er wie weggetreten gewesen sei. „Cem konnte normal laufen, aber unsere Mutter wollte immer, dass er im Rollstuhl sitzt“, sagt Mert Erfurt. Bei der Untersuchung in der Uniklinik Essen kommt zutage, dass dem damals Achtjährigen regelrechte Medikamenten-Cocktails verabreicht worden sind: mit fünffach überdosierten Antiepileptika und den Beruhigungsmitteln „Diazepam, Oxazepam und Digitoxin“. Experten sprechen damals von einer „schweren Form einer körperlichen aber auch seelischen Misshandlung“ – als Folge des Münchhausen-Stellvertretersyndroms und möglicherweise verursacht durch „Selbstablehnung und Selbsthass“.

Filiz Erfurt weist alle Vorwürfe zurück: „Ich habe nichts verbrochen“

Diese Zeitung konfrontiert die Eltern Filiz und Mikail Erfurt Anfang Dezember mit den schweren Vorwürfen der Söhne. Beim Gespräch in ihrer Altenessener Wohnung ist auch ihr Kölner Rechtsanwalt per Telefon zugeschaltet. Sie betonen: „Kein Arzt hat damals behauptet, die Kinder seien gesund gewesen.“ Und ziehen aus dem Aktenordner eine lange Liste „relevanter Krankenhaus-Diagnosen seit Geburt der Kinder“.

Münchhausen-Stellvertretersyndrom Das Münchhausen-Stellvertretersyndrom (oder auch Münchhausen-by-proxy) ist eine seltene psychische Erkrankung, die zum ersten Mal 1977 von einem englischen Kinderarzt beschrieben wurde und als eine Sonderform der Kindesmisshandlung definiert ist. In 90 bis 95 Prozent der Fälle sind die Täter weiblich, meistens die leiblichen Mütter. Das Vortäuschen von Krankheiten bei den eigenen Kindern ist ein typisches Merkmal des Münchhausen-Stellvertretersyndroms, oft werden die Kinder etwa durch das Verabreichen und erhöhte Dosieren von Medikamenten krank gemacht. Die Kinder leiden an Durchfällen oder gar Anfällen. Gleichzeitig geben sich die Münchhausen-Stellvertreter-Mütter besonders fürsorglich und aufopferungsvoll. Ein Phänomen, das medizinisches Personal nicht auf Anhieb zu durchschauen vermag. Die meisten Frauen suchen die Öffentlichkeit und sind erfinderisch darin, neue Realitäten zu konstruieren. Die Krankheit ist sehr selten. Experten gehen von drei Missbrauchsfällen auf 100.000 Kinder aus, andere von 0,2 bis 0,4 Fälle auf 100.000. Das Münchhausen-Syndrom, ebenfalls eine psychische Störung, ist das Erfinden körperlicher Beschwerden. Der Adelige Freiherr von Münchhausen (1720-1797) ist berühmt geworden als „Lügenbaron“.

Als entlastend betrachten sie das Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm vom 1. Oktober 2002, wonach Mert und Cem wieder zurück in die Familie kommen dürfen. Zum Münchhausen-Stellvertretersyndrom hält das OLG fest: „Das Vorliegen einer derartigen Erkrankung vermag der Senat nicht festzustellen.“ Heute sagt Filiz Erfurt: „Ich habe nichts verbrochen.“

Die Söhne über die Mutter im Rollstuhl: „Sie ist nicht querschnittsgelähmt“

Zurück in der Obhut der Eltern beginnt für die Söhne das Leiden aufs Neue. Lange ergeben sie sich ihrem Schicksal, erst vor ein paar Jahren kommt es zum völligen Bruch. Vor zwei Monaten entscheiden sich die Söhne zu einem ungewöhnlichen Schritt: Sie erstellen 10.000 Flyer und verteilen sie in Altenessen. Schonungslos berichten sie über ihre Kindheit: „Wir wurden von unseren Eltern schwerst misshandelt.“ Dann ziehen sie die Glaubwürdigkeit ihrer Mutter rigoros in Zweifel: „Bis heute gibt unsere Mutter an, dass sie seit ihrem elften Lebensjahr im Rollstuhl sitzt und gebürtige Türkin ist. Diese und diverse andere Behauptungen sind nachweislich erlogen.“

Angreifbar macht sich Filiz Erfurt (Jahrgang 1965), weil sie unterschiedliche Angaben macht. In einer Version passiert der Sportunfall im siebten Lebensjahr. Im Interview mit dieser Zeitung behauptet sie: „Seit 1981 habe ich den Querschnitt.“ Der Rechtsanwalt präzisiert: „Es gab einen Sportunfall mit etwa elf Jahren.“ Infolge einer zu spät erkannten Einblutung zwischen dem siebten und achten Brustwirbel habe sich ihr Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. „Die schleichende Querschnittslähmung hat sie schließlich an den Rollstuhl gefesselt.“ Filiz Erfurt legt als Beweis ihren Schwerbehindertenausweis vom 9. April 2009 vor. Danach lag der Grad der Behinderung 1990 bei 60 Prozent und seit 1991 schon bei 100.

Filiz Erfurt zeigt den Schwerbehindertenausweis und ihr Sohn ein Foto, auf dem sie läuft

Ein Erinnerungsfoto von Mert Erfurt: Seine Mutter schiebt einen Kinderwagen mit dem älteren Bruder Erol (Jahrgang 1986) darin. Links der Vater. Filiz Erfurt behauptet jedoch: „Seit 1981 habe ich den Querschnitt“. Foto: OH

Mert Erfurt hält dagegen: „Sie ist nicht querschnittsgelähmt, es gab keinen Sportunfall, kein Mensch weiß, warum diese Frau im Rollstuhl sitzt.“ Er zeigt ein Foto, auf dem seine Mutter – offenbar gut zu Fuß – den Kinderwagen mit dem älteren Bruder Erol darin schiebt: also 1986/87 – mehr als fünf Jahre nach dem vermeintlichen „Querschnitt“. Auch Hochzeitsfotos von 1986 erschüttern ihre Glaubwürdigkeit: Denn auf einem Bild tanzt sie sogar.

Nach dem Unfall ein Jahr im Krankenhaus

Dieser Zeitung will Filiz Erfurt jedoch weismachen, dass sie damals sehr wohl schwerbehindert war: „Ich wollte ein schönes Foto haben, deshalb trug ich unter dem Kleid eine Geh- und Stehorthese für Querschnittsgelähmte.“ Nach dem Unfall habe sie ein Jahr im Krankenhaus gelegen und sich zunächst mit einem Schienenhülsenapparat fortbewegen können.

Was ist Wahrheit, was ist Legende? Diese Frage stellt sich sehr oft im Fall Filiz Erfurt. So unglaubwürdig und widersprüchlich wie die Querschnittslähmung sind ihre türkischen Wurzeln. Die Söhne legen Standesamts-Dokumente vor, nach denen ihre Mutter – anders als von ihr vielfach behauptet – nicht in der Türkei geboren ist, sondern im Essener Krupp-Krankenhaus das Licht der Welt erblickt und den Vornamen Christiane erhalten habe. Auch die drei Söhne tragen deutsche Vornamen, erst 1999 erhalten sie plötzlich türkische. So wird Danny zu Erol, Sascha zu Mert und Dustin zu Cem. Filiz Erfurt wechselt auch die Religionszugehörigkeit, sie ist inzwischen Muslimin. Ihr Vater Michael heißt jetzt Mikail.

„Ich heiße Filiz Erfurt und habe einen deutschen Pass. Was davor war, ist privat“

Nachfragen zu ihrer Identität weicht Filiz Erfurt hartnäckig aus. Sie sagt: „Ich heiße Filiz Erfurt und habe einen deutschen Pass, was davor war, ist privat.“ Mikail Erfurt betont in einer Textnachricht: „Aus datenschutzrechtlichen Gründen möchten wir nicht, dass auf die Herkunft meiner Frau eingegangen wird.“

Filiz Erfurt und die Türkei: Ihre Erdgeschosswohnung ist überladen mit Gastarbeiter-Klischees. Staatsgründer Kemal Atatürk blickt auf einem Schwarz-Weiß-Foto ernst ins Wohnzimmer. Im Regal steht die türkische Staatsfahne neben türkischen Büchern, an der Wand hängen Bilder mit Suren aus dem Koran und ein großformatiges Foto von der Beschneidungsfeier ihrer Söhne. Nicht ganz so gastarbeiter-like sind ihre drei Collies Jamari, Candas und Angus, die auf dem Boden liegen.

Die Söhne berichten, inzwischen Kontakt zur Familie ihrer Mutter, darunter auch Filiz Mutter, aufgenommen zu haben. Ein Mutterschaftstest könnte Klarheit schaffen, aber dazu sei sie nicht bereit.

Den Medien ist die „Hundeflüsterin“ immer eine Story wert, sie gilt als „Sonnenschein“

Filiz Rollidogs in Aktion: In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen wirbt Filiz Erfurt 2016 für ihre Arbeit mit Therapie- und Behindertenbegleithunden. Collie Candas schiebt die Trainerin in ihrem Rolli, mit dem sie für den türkischen Fußballklub Galatasaray Istanbul wirbt. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Filiz Erfurt und ihr Collie Candas helfen in einer Essener Praxis für Krankengymnastik bei der Therapie junger Patienten. Das Foto stammt von 2011. Foto: Kerstin Kokoska / WAZ FotoPool

Seitdem Filiz Erfurt 2011 den Verein „Filiz Rollidogs e.V.“ zur Ausbildung von Assistenz- und Therapiehunden gründet, sucht sie noch mehr das Rampenlicht. Wer ihren Namen googelt, erhält mehr als 94.000 Nennungen. Besonders bei den Medien kommt sie gut an. „Die Hundeflüsterin“ (Lokalkompass) ist immer gut für eine herzerweichende Story, egal ob bei Bild, RTL, Sat.1, WDR und auch in dieser Zeitung. Selbst türkische Fernsehsender berichten über sie.

Ein Google-Nutzer schreibt auf ihrer Homepage: „Filiz ist ein Sonnenschein! Sie ist eine unglaubliche Frau mit schöpferischer positiver Energie, sehr hilfsbereit, einfühlsam, gütig und freundlich!“. Als Gutmensch dazustehen, eine neue Realität zu konstruieren, Risse im alten Image zu überspachteln, auf der Bühne zu stehen – das alles gehöre zum Krankheitsbild des Münchhausen-Syndroms, sagen Fachleute.

Aber beherrschen Therapiehunde tatsächlich, wie Filiz Erfurt von ihren Collies behauptet, die so genannte „Nose-to-Nose“-Technik? Also die Gabe, kranke Menschen etwa bei epileptischen Anfällen von Nase zu Nase zu beatmen. Experten bezweifeln dies. „Das ist quatsch“, sagt Heike Külpmann vom Deutschen Berufsverband für Therapie- und Behindertenbegleithunde, „wir distanzieren uns schon seit langer Zeit von ihrer Arbeit.“

Filiz Erfurts Collies können ihr die Socken ausziehen, Wäsche aus dem Trockner holen, Lichtschalter betätigen und den Bewegungsdrang von Kindern mit Handicap fördern. Aber Heike Külpmann sagt: „Ihre Hund sind gut dressiert, aber sie besitzen keine Persönlichkeit.“

Junge Frau belastet Filiz Erfurt: „Ich fühlte mich wie eine Gelddruckmaschine“

Mert und Erol Erfurt gehen mit ihrer Leidensgeschichte absichtlich in die Öffentlichkeit: „Wir wollen verhindern, dass andere Menschen Opfer unserer Mutter werden.“ Die Brüder wohnen inzwischen in Duisburg, ihrer jüngster Bruder hat eine neue Identität. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ihre Söhne behaupten, dass ihre Mutter inzwischen andere Menschen absichtlich krank mache und auf dubiose Weise Spendengelder erwirtschafte. Die junge Essenerin Julia S. berichtet bei Spiegel-TV, sich durch Filiz Erfurt wie eine „Gelddruckmaschine“ gefühlt zu haben. Sie habe ihr gesagt: „Wir machen dich jetzt noch kranker als du bist, um noch mehr Mitleid zu bekommen, dann spenden die Leute noch mehr Geld.“ Ständig betonen Mert und Erol Erfurt, warum sie ihre Leidensgeschichte öffentlich machen: „Wir wollen verhindern, dass andere Menschen Opfer unserer Mutter werden.“

Dieselbe, die womöglich Täterin ist, sieht sich selbst als Opfer. Seine Mandantin werde inzwischen angefeindet und „auf offener Straße bespuckt“, sagt der Anwalt. Im November sei Filiz Erfurt im Alleecenter von vier Frauen tätlich angegriffen worden. „Sie rissen an ihrem Kopftuch und schrien: Du bist keine Türkin, du hast deine Kinder vergiftet.“ Filiz Erfurt sagt: „Mein Mann lässt mich nicht mehr aus dem Haus.“

