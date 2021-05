Brückentag: Viele Ämter im Rathaus Essen bleiben geschlossen

Essen. Am Tag nach Fronleichnam sind die Mitarbeiter der Verwaltung nur in Ausnahmefällen zu erreichen. Im Bürgeramt Gildehof gibt es einen Notdienst.

Einige Dienststellen der Stadt bleiben am Freitag, 4. Juni, nicht nur coronabedingt, sondern auch aufgrund des Brückentages geschlossen und sind daher für die Bürgerinnen und Bürger auch nicht telefonisch zu erreichen.

Hierbei handelt es sich um die folgenden Bereiche: die Bürgerämter (Ausnahme: Das Bürgeramt Gildehof bietet für unaufschiebbare Angelegenheiten einen Notdienst von 8 bis 13 Uhr an. Für einen Termin ist zunächst 0201 88-33235 anzuwählen), das Job-Center, inklusive aller Geschäftsstellen, dem Service-Center sowie dem Neukundenbereich im Gebäude der Arbeitsagentur am Berliner Platz, die Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, die Fachabteilung Service und Wohnungsangelegenheiten, das Standesamt, das Gesundheitsamt, das Amt für Soziales und Wohnen, die Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt, das Amt für Statistik, Stadtforschung und Wahlen, das Amt für Stadtplanung und Bauordnung, das Ordnungsamt mit der Abteilung für Ordnungsbehördliche Hundeangelegenheiten, Ortshygiene, Immissionsschutz, ordnungsbehördliche Bestattungen, Leichenpässe, Fischerei- und Jagdscheine, Fundstelle, Prostituiertenschutz, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten und Spielrecht sowie der Stabsstelle Sicherheitskoordination und der Innendienst der Abteilung Verkehrsüberwachung und Ahndung (Sachbearbeitung Verwarn- und Bußgeld, Abschleppmaßnahmen, Beschwerdemanagement) (Ausnahme: Der Außendienst der Verkehrsüberwachung sowie der kommunale Ordnungsdienst befinden sich auch am Brückentag im Dienst), das Jugendamt, einschließlich Familienpunkt und soziale Dienste (in dringenden Kinderschutzfällen hilft das 24 Stunden besetzte Kinder- und Jugendnottelefon unter 0201 265050), das Kulturamt, das Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster, die Alte Synagoge Essen (Die Ausstellung ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet), alle Stadtteilbibliotheken (Ausnahme: Die Zentralbibliothek hat von 11 bis 19 Uhr für Servicekarteninhaber geöffnet), die Verkehrsbehörde des Amtes für Straßen und Verkehr.

Einschränkungen bei der Stadtverwaltung aufgrund der Corona-Pandemie

Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus sowohl für die Bevölkerung als auch das Personal der Stadtverwaltung so gering wie möglich zu halten, sind einige Ämter, unabhängig vom Brückentag, nach wie vor für den Publikumsverkehr geschlossen. Die einzelnen Fachbereiche und Abteilungen haben alternative Kontaktmöglichkeiten eingerichtet und sind weiter für die Bürger erreichbar. Alle nötigen Informationen gibt es unter www.essen.de/coronavirus_verwaltung.

