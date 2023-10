A42: Staugefahr – Brücken-Check zwischen Essen und Bottrop

Essen. Eine Brücke, die über den Rhein-Herne-Kanal führt, wird überprüft. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Auf der Autobahn A42 wird es ab Mittwoch (11. Oktober) bis Freitag (13. Oktober) eng. Wegen Überprüfungen an einer Brücke gibt es zwischen den Anschlussstellen Essen-Nord und Bottrop-Süd nur einen Fahrstreifen – in Fahrtrichtung Duisburg am Mittwoch und Donnerstag (12. Oktober), jeweils von 9 bis 15 Uhr. Ab Donnerstag Nachmittag steht dann in Fahrtrichtung Dortmund nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Freitag (13. Oktober) gegen 15 Uhr sollen die Arbeiten an der Brücke, die über den Rhein-Herne-Kanal führt, abgeschlossen sein.

