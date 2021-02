Hund auf Eis in Ruhr eingebrochen: Feuerwehr rettet Brownie

Rund fünf Meter war die Ruhr am Samstag in Essen-Werden ab Ufer in Richtung Flussmitte zugefroren. Ein Hund brach an der Stelle ein und musste gerettet werden.

Essen. Die Feuerwehr hat an der Ruhr in Essen einen Hund aus dem eiskalten Wasser gerettet. Brownie war zuvor auf das Eis gegangen und eingebrochen.

Glück im Unglück für Hund Brownie: Der Welsh Springer Spaniel war bereits am Samstag (13.2.) an der Ruhr in Essen-Werden ins Eis eingebrochen, einem Feuerwehrmann gelang es, ihn zu retten.

Was war geschehen? Brownie und sein Frauchen gingen am Samstag im Bereich des Campingparks Essen-Werden spazieren. An der Stelle war das Wasser vom Ufer ausgehend circa fünf Meter in Richtung Flussmitte gefroren.

Der Hund, so heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr, sei dann die steile Böschung hinabgelaufen und auf das Eis gegangen. Daraufhin brach er an der Kante ins Wasser ein. Mit den Vorderpfoten gelang es ihm, sich festzukrallen. Er schaffte es aber nicht, sich auf die Eisscholle zu ziehen.

Feuerwehrmann in Schutzkleidung rettet Hund

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hangelte sich ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung und an Leinen gesichert, den Hang hinab. Unten angekommen, steig er in das an dieser Stelle etwa brusttiefe und eiskalte Wasser. Er arbeitete sich bis zu dem Hund vor und es gelang ihm, den Vierbeiner ans rettende Ufer zu bringen.

Dort schüttelte sich Brownie, um sich von dem kalten Nass zu befreien und rannte den Hang hinauf zu seinem Frauchen. In eine warme Feuerwehrwolldecke gepackt, wurden beide von der Feuerwehr zum Parkplatz gebracht. Von dort aus ging es dann nach Hause. Auf Nachfrage der Feuerwehr heißt es von der Halterin, dass Brownie nicht mal einen Schnupfen bekommen habe.

Die Feuerwehr weist nach diesem Einsatz darauf hin, dass das Betreten von öffentlich zugänglichen Eisflächen verboten ist – dass auch Tiere zu Schaden kommen können, zeige der Einsatz vom Samstag deutlich. Zudem setzten sich auch die Retter „einem nicht unerheblichen Risiko aus“.