Bäckereien Brötchen an Weihnachten in Essen: Bekommt man frische?

Essen. Brötchen zu Weihnachten kaufen? Wo das in Essen an Heiligabend – und vielleicht den Weihnachtsfeiertagen – geht, zeigt unsere kleine Übersicht.

Weihnachten naht – und damit die Möglichkeit, abseits der Corona-Pandemie ein paar schöne, besinnliche Tage mit den Liebsten zu verbringen. Wer an den Feiertagen ein reichhaltiges Frühstück genießen möchte, sollte allerdings ein wenig vorbereitet sein.

Grundsätzlich gilt: Am 24. Dezember kommt man noch relativ problemlos an Brötchen, Croissants oder andere Leckereien. Da Heiligabend auf einen Freitag fällt, dürfen alle Geschäfte bis 14 Uhr öffnen – dazu gehören auch Bäckereien.

Schwieriger wird es am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann haben die allermeisten Bäckereien in Essen geschlossen. Eine Ausnahme bilden Bäckereien im Hauptbahnhof. Auch auf Tankstellen, die Brötchen anbieten, kann man am 25. und 26. Dezember zurückgreifen.

Der Chef der insgesamt fünf Essener Holtkamp-Filialen, Stefan Holtkamp, sagt: „Ich habe mich gefreut, meinen Mitarbeitern nach diesem anstrengenden Jahr zu sagen: Wir machen an Weihnachten nicht auf.“ Gerade die Pandemie-Situation habe Kraft gekostet. An Heiligabend sind die Filialen bis 12 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Feiertag geschlossen. So ähnlich wie Holtkamp gehen die meisten Bäckereien in diesem Jahr mit ihren Öffnungszeiten um, wie diese Stichprobe zeigt:

Bäckerei Brinker:

Die fünf Filialen der Bäckerei Brinker haben an Heiligabend geöffnet. An der Altenessenerstraße liegen zwei Filialen, die um 7 Uhr öffnen. Die drei anderen Brinker-Bäckereien verkaufen bereits ab 6 Uhr frische Brötchen. Alle Filialen sind an Heiligabend bis 14 Uhr zu erreichen. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt Bäcker-Brinker stadtweit geschlossen.

Bäckerei Döbbe:

Die 35 Döbbe-Bäckereien sind an Heiligabend bis spätestens 14 Uhr geöffnet. Viele schließen aber schon eine Stunde früher. Eine vollständige Übersicht aller Filialen gibt es online auf der Website der Bäckerei unter https://doebbe.de/oeffnungszeiten-heiligabend/. Keine frischen Döbbe-Brötchen gibt es stadtweit am 25. und 26. Dezember.

Bäckerei Gatenbröcker:

Auch die drei Gatenbröcker-Standorte in Essen verkaufen an den Weihnachtsfeiertagen keine Brötchen. Die Standorte Rewe Karnap, Penny Horst und in Kray sind aber an Heiligabend jeweils bis 14 Uhr geöffnet.

Malzers:

Die 15 Malzers-Bäckereien in Essen haben an den Feiertagen nicht geöffnet, aber am 24. Dezember – spätestens ab 7 Uhr und in den allermeisten Fällen bis 14 Uhr.

Bäckerei Peter:

An Heiligabend bekommt man in den Filialen noch frische Brötchen. Wie in den meisten anderen Bäckereien auch, hat Bäcker Peter nach Weihnachten, also ab Montag (27.12.) wieder normal geöffnet.

