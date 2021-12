Auf dem Aldi-Parkplatz in Essen-Katernberg ist ein Rollstuhlfahrer in Brand geraten. Er wurde gelöscht und ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er noch immer in stationärer Behandlung. Hilfe hatte er zuvor immer abgelehnt.

Essen-Katernberg. Der Rollstuhlfahrer, der auf dem Aldi-Parkplatz in Essen in Flammen stand, war stadtbekannt. Kann man jemandem helfen, der Hilfe ablehnt?

Ein Rollstuhlfahrer stand tagelang augenscheinlich verwahrlost und betrunken in Essen-Katernberg.

in Essen-Katernberg. Verschiedene Leute versuchten ihm zu helfen , er lehnte jedoch immer ab.

, er lehnte jedoch immer ab. Jeder hat das Recht auf freie Selbstbestimmung, gleichzeitig muss Menschen, die nicht mehr zurechnungsfähig sind, geholfen werden. Für Rettungsdienst und Gericht ist das oft eine Gratwanderung.

Ein Rollstuhlfahrer ist in der vergangenen Woche auf einem Aldi-Parkplatz in Brand geraten. Nachbarn löschten ihn, er überlebte. Die Feuerwehr brachte den 62-Jährigen ins Krankenhaus, wo er noch immer stationär behandelt wird. Der Mann ohne Beine ist stadtbekannt, sowohl in Katernberg, als auch in anderen Stadtteilen. Viele sorgten sich um ihn, weil er verwahrlost wirkte, oft betrunken sowie ungepflegt war. Hilfe annehmen wollte er nur begrenzt. Eine Katernbergerin hat es immer wieder versucht und klagt jetzt an: „Was sind wir für eine Gesellschaft, die zulässt, dass mitten zwischen uns jemand langsam krepiert? Das ist unterlassene Hilfeleistung.“

Frau aus Essen-Katernberg wollte Rollstuhlfahrer tagelang helfen

Sie selbst sei in den Tagen vor dem Unglück täglich bei dem Rollstuhlfahrer gewesen, habe ihm Brötchen, Croissants, warmen Tee und Taschentücher gebracht: „Für mich war klar, der Mann ist in einer Notsituation“, so die 68-Jährige, die ihren Namen nicht nennen möchte.

Sie habe versucht, den Mann anzusprechen, er habe jedoch nicht reagiert. Schließlich habe sie in den nächsten Tagen sowohl das Bürgerzentrum Kontakt, als auch die Polizei und den Rettungsdienst gerufen. „Er wollte aber nicht mitfahren und saß später hinter dem Imbisswagen“, sagt die Katernbergerin, dessen Mann ebenfalls im Rollstuhl sitzt. Die Temperaturen seien einfach zu niedrig für jemanden, der sich nicht bewegen könne und zudem keine Beine habe.

In der Kirche an die christliche Nächstenliebe erinnert

Schließlich ist sie am Sonntag – zwei Tage vor dem Unglück – nach dem Gottesdienst in die Kirche gegangen und hat an die christliche Nächstenliebe erinnert, die nicht nur beim Teilen des Martinsbrezels, sondern auch direkt vor der Tür nötig sei. „Man kann nicht einfach sagen der lässt sich nicht helfen“, findet die Katernbergerin. Damit mache man es sich zu einfach. Die Gesellschaft müsse mehr leisten. Wenn jemand auf dem Hochhaus steht und springen will, versuche man diese Person auch zu retten.

Der Rollstuhlfahrer ohne Beine hielt sich zuletzt oft in Katernberg auf. Zu dem Brand kam es dann auf dem Aldi-Parkplatz. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Genau dort liegt aber der Unterschied, wie Feuerwehrsprecher Mike Filzen erklärt: „Die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr ist es, Leben zu retten beziehungsweise zu erhalten. Das ist gesetzlich geregelt und gilt für ausnahmslos jeden Menschen. Wenn sich jemand für ein Leben auf der Straße entscheidet und Genussmittel konsumieren möchte, ist das eine persönliche Entscheidung und legitim.“

Der Rettungsdienst sei alleine im vergangenen Monat vier Mal zu dem Mann im Rollstuhl gerufen worden, der eigentlich gar nicht obdachlos ist, sondern in einer Einrichtung im Süden der Stadt gemeldet ist, sich dort aber offenbar selten aufhält. Die Notfallsanitäter checken im Einsatzfall, ob er ansprechbar und zurechnungsfähig ist. Wenn das gegeben ist und er nicht in Lebensgefahr schwebe, könne man ihn nicht zwingen, mitzukommen. Filzen: „Wir haben für einen Transport in eine Klinik dann keine Handhabe.“

Freiheitsberaubung versus unterlassene Hilfeleistung

Michael Schütz, Sprecher des Essener Amtsgerichtes erklärt, warum: „Einerseits hat jeder das Recht auf freie Selbstbestimmung, andererseits hat der Staat die Pflicht, auf Leben und Gesundheit der Bürger zu achten.“ Das sei in solchen Fällen stets eine Gratwanderung.

„Wenn jemand schwer an Krebs erkrankt ist, darf er sich auch gegen eine Chemotherapie entscheiden, in dem Wissen, dass er wenige Monate später tot sein wird“, erklärt Schütz. Die freie Selbstbestimmung ende dann, wenn die betroffene Person nicht mehr zurechnungsfähig ist. Schütz: „Dann müssen wir helfen.“ Ob der Rollstuhlfahrer zurechnungsfähig ist, mussten die Rettungssanitäter zuletzt jedes Mal neu entscheiden: „Das ist extrem schwierig“, weiß Schütz und erklärt, dass die staatlichen Organe da oft als Verlierer dastehen; weil sie sich entweder Freiheitsberaubung oder unterlassene Hilfeleistung vorwerfen lassen müssen.

Paragraf 323c des Strafgesetzbuches regelt: „Wer (...) bei Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, (...) wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.“ Hilfe leisten bedeutet für den Bürger auch, die Feuerwehr oder den Rettungsdienst zu rufen, wenn das erforderlich ist. Das haben die Essener bei dem Mann im Rollstuhl regelmäßig getan. „Solche Menschen haben oft schlechte Erfahrung mit Behörden gemacht und jegliches Vertrauen verloren“, sagt Schütz.

Amtsgericht Essen könnte gesetzliche Betreuungsperson bestimmen

Wie weit geht die freie Selbstbestimmung? Sollte jemand tatsächlich nicht mehr voll zurechnungsfähig sein, kann ein Gericht eine gesetzliche Betreuungsperson bestimmen – das kann übrigens auch jeder für sich selbst. „Immer, wenn jemand hilfsbedürftig ist, kann das Gericht um Betreuung gebeten werden“, erklärt Schütz. Man könne entweder selbst einen Antrag auf Betreuung stellen, oder jeder kann sich an das Gericht oder auch die Betreuungsstelle der Stadt wenden – das wäre eine weitere Möglichkeit für die Katernbergerin gewesen, die dem Rollstuhlfahrer helfen wollte.

Das Gericht prüfe dann mithilfe von Psychologen und Psychiatern, ob Betreuung tatsächlich nötig ist, die freie Selbstbestimmung also nicht mehr gegeben ist. Dafür werde auch der Betroffene angehört. „Wenn Gefahr im Verzug ist, können wir auch sehr schnell, beispielsweise mithilfe eines ärztlichen Attests eine Betreuung verfügen“, erklärt Schütz und erinnert an den Rollstuhlfahrer, der noch immer stationär im Krankenhaus behandelt wird, nach der Entlassung aber eventuell Hilfe braucht.

Auch jene, die auf dem Hochhaus stehen und sich umbringen wollen, würde man in der Regel zunächst in die Psychiatrie einweisen und dann entsprechende Gutachten auf den Weg bringen.

Praktische Umsetzungsprobleme

Der gesetzliche Betreuer sei dann der Vertreter der „nicht mehr geschäftsfähigen Person“, würde also Geldgeschäfte abwickeln, sich um Behördendinge und organisatorische Angelegenheiten kümmern. Zusätzlich werde oft noch eine Sozialarbeiterin benötigt, die sich beispielsweise um Therapien kümmere.

Soweit die Theorie. Dass es in der Praxis oft anders aussieht, weiß Michael Schütz, der selbst als Betreuungsrichter gearbeitet hat, aus Erfahrung: „Es gibt Leute, die klar psychisch krank sind und Hilfe brauchen, diese aber immer noch nicht annehmen.“ Sie würden den Helfern und Betreuern beispielsweise einfach die Tür nicht öffnen, diese immer wieder wegschicken und lautstark äußern, dass sie auf keinen Fall kooperieren werden. „Und das sind dann die Abgründe unserer Gesellschaft“, so Schütz. Es gebe dann einfach praktische Umsetzungsprobleme.

