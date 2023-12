Bremer in Essen bestohlen: Tasche mit 50.000 Euro erbeutet

Essen. Ein Reisender ist in einem Café in der Innenstadt beklaut worden. In der verschwundenen Umhängetasche war eine stolze Summe Bargeld.

Eine Umhängetasche mit 50.000 Euro Bargeld ist einem Reisenden (42) aus Bremen in einem Café in der Essener Innenstadt gestohlen worden. Die Bundespolizei ermittelt. Eine Auswertung von Videoaufahmen der Überwachungskameras im Hauptbahnhof blieb erfolglos.

Gegen 15 Uhr am Dienstagnachmittag wurde der 42-Jährige auf der Bundespolizeiwache vorstellig, um den Diebstahl anzuzeigen. Er sei mit einem Intercity Express morgens von Bremen nach Dortmund und anschließend nach Essen gereist. Er habe sich in ein Café gesetzt, um zu speisen. Wenig später habe er bemerkt, dass die Tasche verschwunden sei.

Nachfragen bei der Deutschen Bahn und dem Fundbüro der Stadt Essen verliefen erfolglos, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch. Neben der hohen Summe Bargeld sollen sich auch ein Führerschein und ein Personalausweis in der Umhängetasche befunden haben. Der Mann aus Bremen gab an, dass er in Essen ein Auto habe kaufen wollen. Einen Nachweis über die rechtmäßige Abhebung des Bargeldes bei einer Bankfiliale konnte er nicht erbringen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein.

