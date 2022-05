Brasilianische Künstlerin stellt Werke auf Zollverein aus

Essen-Stoppenberg. Mit der Farbpalette Brasiliens gestaltet Tita do Rêgo Silva ihre Holzschnitte. Die Arka-Kulturwerkstatt auf Zollverein zeigt einen Querschnitt.

Die Liebe zum Zeichnen brachte Tita do Rêgo Silva zu den Holzschnitten. In gut 30 Jahren schuf die in Brasilien geborene Künstlerin, die seit 1998 in Hamburg lebt, und in Brasilia Kunst studierte, eine Vielzahl Holzschnitte, Objekte und Installationen. Ihre Werke werden in Galerien und Museen im In- und Ausland gewürdigt. Und bis zum 26. Juni unter dem Titel „Außer Rand und Band“ in der Arka-Kulturwerkstatt auf Zollverein.

40 Werke werden auf Zollverein in Essen ausgestellt

Farbenfroh und temperamentvoll wie der Titel kommen do Rêgo Silvas Werke daher: Feingliederige Fabelwesen, Tiermenschen, Teufelchen und Naturgötter auf hohen Beinen stelzen, schlendern oder tanzen sich in ihre Bilder. Die Künstlerin bedient sich einer alten Hochdruck-Technik, dem Holzschnitt. Sie erstellt aus Holzblöcken reliefartige Druckstöcke, um einmalige Grafiken mit ölhaltigen Farben zu schaffen. Sie druckt per Hand oder mit der Maschine auf dickem Chinapapier oder Segeltuch. Mit Anleihen aus dem japanischen Holzschnitt hat sie einen eigenen, präzisen Stil gefunden.

Die über 40 Werke sind groß- oder auch kleinformatig, aber immer ausdrucksstark und oft geprägt von Erinnerungen an die südamerikanische Kindheit. „Nach Corona wollten wir gerne eine Ausstellung, die Schwung ins Leben bringt“, sagt die Essener Künstlerin Susanne Faber. Sie hat mit Ilse Straeter die Schau in der Arka auf dem Welterbe initiiert. Damit ist do Rêgo Silva bereits zum dritten Mal im Essener Künstlerkreis zu Gast. Die Arka besteht seit Ende der 1970er und ging aus einer Studenteninitiative hervor.

Die brasilianischen Künstlerin Tita do Rego Silva werden in der Arka-Kulturwerkstatt auf Zollverein ausgestellt. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

„Ab ins Paradies“, „Träume und Erinnerungen“, „Figuras“ lauten einige Titel der gezeigten Holzschnitte. Der Namensgeber „Außer Rand und Band“ misst 70 mal 100 Zentimeter und zeigt wie bei einem Festumzug tanzende Tiere und Menschen in Rot- und Grüntönen. Die Künstlerin erzähle hier von religiösen Mythen, Bräuchen und verbreitetem Aberglauben ihrer brasilianischen Heimat, so Straeter. Oft erstellt do Rêgo Silva Motive in Serien von fünf bis 25 Blättern. Darunter sind auch beachtliche Größen wie die 70 x 300 Zentimeter hohen Bahnen des „Empfangskomitees“ aus dem Jahr 2004.

Werke der Künstlerin Tita do Rêgo Silva stehen zum Verkauf

Wahre Handwerkskunst sind die eigenen Buchdruck-Kunst-Projekte, von der Künstlerin in kleiner Auflage in ihrem Atelier im Hamburger Stadtteil St. Georg hergestellt. Auch davon bekommen Arka-Besucher einen Einblick. Alle Werke stehen zum Verkauf.

Die Ausstellung ist noch bis zum 26. Juni auf dem Welterbe Zollverein Schacht XII, Halle 12, Gelsenkirchener Straße 181 jeweils donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Kontakt unter Telefon 306140.

