Brandstiftung: Waldstück in Essen-Freisenbruch abgefackelt

Essen. Nach einer Brandstiftung am Bergmannsbusch ermittelt die Essener Kripo. Ein Waldstück ging in Flammen auf. Es werden Zeugen gesucht.

Nach einer Brandstiftung in einem Waldstück in Essen-Freisenbruch ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, steckten unbekannte Täter am Freitag gegen 19.20 Uhr eine etwa 50 Quadratmeter große Fläche am Bergmannsbusch in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Polizeifliegerstaffel, die das betroffene Waldstück mit einer Wärmebildkamera überflog.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.