Die Feuerwehr Essen löschte ein vorsätzlich gelegtes Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Bredeney.

Ermittlungen Brandstiftung in Essener Asylheim: Bewohner sitzt in Haft

Essen. Das Feuer, das eine Unterkunft an der Lerchenstraße unbewohnbar machte, wurde gelegt. Vorwurf der schweren Brandstiftung gegen Bewohner (23).

Das Feuer in der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Lerchenstraße in Essen war das Werk eines mutmaßlichen Brandstifters: Ein Bewohner (23) des Heims steht unter dringendem Verdacht gezündelt zu haben.

Der Afghane sitzt wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei am Dienstag eine Woche nach den Alarm am 11. Oktober. Der Beschuldigte sei nach Ermittlungen der Kripo bereits am 14. Oktober festgenommen und am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt worden.

Mehrere Zeugen schlugen Alarm

Gegen 12.45 Uhr hatten mehrere Zeugen Flammen in dem Gebäude gemeldet. Trotz eines Löschangriffs der Feuerwehr brannte ein Zimmer komplett aus. Das Heim wurde evakuiert und ist seitdem unbewohnbar. Alle dort untergebrachten Menschen wurden von der Stadt auf andere Einrichtungen verteilt. Verletzt wurde niemand.

Staatsanwaltschaft und Polizei machen keine Angaben darüber, womit der Bewohner das Feuer gelegt haben soll und was seine Beweggründe waren.

