Die Feuerwehr Essen war am Funke-Medienhaus im Einsatz.

Feuerwehr Essen Brandmelder ausgelöst – FUNKE Medienhaus in Essen evakuiert

Essen. Feueralarm im FUNKE-Verlagssitz am Jakob-Funke-Platz: Das Gebäude wurde evakuiert. Ein Handfeuermelder wurde wohl mutwillig betätigt.

Ein wohl mutwillig ausgelöster Brandmelder hat am Mittwochnachmittag für Alarm im Funke-Medienhaus am Jakob-Funke-Platz in Essen gesorgt. Das Gebäude wurde evakuiert, alle Mitarbeiter mussten das Haus verlassen.

Ein Löschzug der Feuerwehr rückte aus. Wie deren Sprecher Christoph Riße gegen 15.20 Uhr sagte, habe jemand einen Handfeuermelder in der Tiefgarage betätigt. Diese Erkenntnis sei an die Polizei weitergegeben worden. Ob Ermittlungen die Konsequenz sind, konnte die Behörde am Mittwoch noch nicht sagen. Ein Brand konnte jedenfalls nicht festgestellt werden, der Einsatz war schnell beendet. (j.m.)

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen