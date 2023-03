Brand trifft Familie von erkrankter Melina (7) aus Essen

Nach der Krebserkrankung ihrer jüngsten Tochter Melina (vorne) wollte Familie Schulten wieder viele gemeinsame Erlebnisse sammeln. Nun hat sie durch den Brand in Essen-Frohnhausen ihre Wohnung verloren.

Essen-Frohnhausen. Erst musste Melina gegen den Krebs kämpfen, jetzt der nächste Schicksalsschlag. Die Wohnung ihrer Familie in Essen-Frohnhausen ist ausgebrannt.

Nach einem Brand in Frohnhausen sind mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar. Betroffen ist auch die Familie von Melina. Das Mädchen kämpfte lange gegen den Krebs. Kurz nach ihrem vierten Geburtstag bekam die Familie die Diagnose, ein Tumor wurde entdeckt und es gab bereits Metastasen. Melina hatte Schmerzen und musste viel Zeit im Uniklinikum verbringen, zahlreiche Operationen und Behandlungen über sich ergehen lassen. Viele Menschen nahmen an ihrem Schicksal teil und spendeten der Familie Geld. Nun die nächste Schreckensnachricht: Die Familie hat durch den Brand ihr Zuhause verloren.

Über lange Zeit hat Melina tapfer gegen den Krebs gekämpft (Archivbild). Nun hat ihre Familie durch den Brand ihre Wohnung in Essen-Frohnhausen verloren. Foto: Denise Schulten / Privat

Das Feuer hatte sich am Samstagmorgen (4.3.) von einem Schuppen im Hinterhof über die Dämmfassade des Hauses auf alle Stockwerke ausgebreitet, vom Erdgeschoss bis zum Dach. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz in Frohnhausen aus. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Doch die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits über alle Balkone und Geschosse bis über das Dach hinaus. Durch die Hitze zerplatzten Fensterscheiben, nach den Löscharbeiten blieb eine verkohlte Fassade zurück, Teile von ihr hingen herab.

Nach dem Brand in Essen-Frohnhausen sind die Wohnung von Melinas Familie sowie zwei weitere unbewohnbar.. Foto: Feuerwehr Essen

Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. „Es handelte sich vermutlich um einen technischen Defekt“, teilt Polizei-Pressesprecher René Bäuml mit. Doch endgültig abgeschlossen seien die Ermittlungen noch nicht. Der Schaden liege zwischen 400.000 und 500.000 Euro, drei Wohnungen seien unbewohnbar und alle Balkone müssten erneuert werden.

Hohe Spendenbereitschaft in Essen nach Melinas Krebs-Diagnose

Für Melinas Familie ein Schock. „Wir waren zu Hause und sind wach geworden, als der Balkon schon in Flammen stand“, berichtet Melinas Mutter Denise Schulten. Alle konnten sich noch ins Freie retten, doch die Flammen fraßen sich durch die Wohnung, was nicht direkt brannte, ist von Ruß bedeckt oder von Löschwasser durchtränkt. „Es ist quasi alles hinüber“, sagt Denise Schulten.

Das Feuer in Essen-Frohnhausen breitete sich vom Erdgeschoss bis zum Dach aus, berichtete die Feuerwehr. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Dabei schienen gerade wieder glücklichere Zeiten für sie zu beginnen. Nur wenige Tage vor dem Brand hatte sich Melinas Mutter bei unserer Redaktion gemeldet und berichtet, dass es ihrer mittlerweile siebenjährigen Tochter sehr gut gehe. Ende Januar 2022 konnten die Therapien abgeschlossen werden. „Wir konnten seitdem dank vieler toller Menschen sehr viel erleben und Kinderaugen zum Strahlen bringen“, so Denise Schulten. Melinas Eltern arbeiteten in der akuten Krankheitsphase nicht, sie wechselten sich ab, um Melina in der Klinik beizustehen und sich zu Hause um die Geschwister zu kümmern. Außerdem brauchten sie ein eigenes Auto, um die vielen Fahrten ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko leisten zu können.

Über Musiker Sandy Sandgathe und die Essener Chancen kamen unter anderem 3000 Euro zusammen, hinzu kamen weitere private Spenden. Aufgrund der Berichterstattung dieser Redaktion auch eine anonyme Großspende, der Name des Spenders ist der Redaktion bekannt. Die Familie konnte ein Auto anschaffen und Melina und ihren beiden älteren Geschwistern nach der harten Zeit wieder schöne Erlebnisse ermöglichen. Gemeinsame Ausflüge in den Zoo und den Freizeitpark zum Beispiel, ins Schwimmbad und zur Kirmes waren möglich, eine größere Urlaubsreise war noch geplant.

Nach dem Brand: Neue Wohnung für Melinas Familie in Frohnhausen gesucht

Die Zuversicht und Leichtigkeit, die sich langsam wieder im Alltag breitmachen konnten, erfahren durch den Brand nun einen heftigen Dämpfer. Hinzu kommt, dass Melina gerade wieder ins Uniklinikum aufgenommen werden musste, weil sie unter starken Bauchschmerzen litt. Nun wird nach der Ursache gesucht und wie bei jeder Erkrankung schwingt die Sorge mit, dass der Krebs zurück sein könnte. „Man weiß nicht, wo oben und wo unten ist und was man zuerst machen soll“, sagt Denise Schulten.

Die Essener Chancen haben kurzerhand einen Aufruf gestartet und bitten um Hinweise auf eine neue Vier-Zimmer-Wohnung für die Familie in Frohnhausen an kontakt@essener-chancen.de. „Wir haben bereits einige Rückmeldungen bekommen“, sagt Tani Capitain von den Essener Chancen. Es seien mögliche Wohnungen dabei und auch das Angebot von Möbelspenden. Familie Schulten hofft nun, dass es Melina bald wieder besser geht und alle ein neues Zuhause finden. So wie sie benötigen auch die anderen vom Brand betroffenen Parteien eine neue Bleibe und Einrichtung, Denise Schulten denkt positiv, dass vielleicht für alle Unterstützung und Hinweise ankommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen