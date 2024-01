Brand in Parkhaus: Feuerwehr Essen schützt Tiere im Zooladen

Essen. Pappkartons sind an der Gerswidastraße in Flammen aufgegangen. Rauch drang in ein angrenzendes Zoofachgeschäft. Die Kripo ermittelt.

Brennende Kartons in einem Parkhaus im Essener Stadtkern haben in der Nacht zum Montag für einen zweistündigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Brandrauch zog in ein angrenzendes Zoofachgeschäft. „Die Tiere wurde augenscheinlich nicht verletzt“, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Schmücker am Tag nach dem Einsatz.

Anrufer hatten die Leitstelle an der Eisernen am Sonntagabend alarmiert, dass Rauch aus einem Parkhaus an der Gerswidastraße ziehe. Die Einsatzkräfte bemerkten Qualm im Treppenhaus des Gebäudes. Wie sich herausstellte, waren brennende Pappkartons die Ursache. Die Flammen konnten schnell gelöscht und so eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Hinter einer der Stahltüren, die die Feuerwehr gewaltsam öffnen musste, befindet sich die Tierhandlung, die leicht verraucht wurde. Um die Gase aus den Räumen zu blasen, setzte die Feuerwehr mehrere Hochleistungslüfter ein. Atemgifte konnten anschließend keine gemessen werden.

Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, Sonderfahrzeugen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte im Einsatz.

