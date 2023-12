In einem Essener Studentenwohnheim hat es am Samstagabend gebrannt.

Essen. In einem Studentenwohnheim in Essen-Kray hat es am Samstagabend gebrannt. Rettungskräfte brachten zwei Personen anschließend in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr ist am späten Samstagabend zu einem Brand in einem Essener Studentenwohnheim an der Eckenbergstraße in Kray ausgerückt. Die Einsatzstelle wurde um 22.21 Uhr über das Feuer informiert, heißt es von der Polizei. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass es in der Wohnung im siebten Obergeschoss brannte. Vermutlich brannte dort nach ersten Erkenntnissen eine Schranktür.

Das Feuer konnte zeitig gelöscht werden, während der Löscharbeiten versammelten sich viele Bewohner und Bewohnerinnen auf der Straße. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)

