Mit einem Feuerlöscher wurde in Essen-Burgaltendorf ein Küchenbrand gelöscht.

Küchenbrand Brand in Essener Grundschulküche: Hausmeister löscht Feuer

Essen. In einer Grundschule in Essen-Burgaltendorf stand eine Küche in Flammen. Ein Hausmeister griff beherzt ein und löschte den Brand erfolgreich.

Ein Hausmeister hat in der Grundschule Burgaltendorf in Essen mit einem Feuerlöscher einen Brand in einer dortigen Küche gelöscht.

Als das Feuer am Donnerstag (4.11.) gegen 14.30 Uhr ausgebrochen war, hielten sich nach Angaben der Feuerwehr sieben Kinder sowie zwei Erzieher in dem Betreuungsraum mit eingebauter Küchenzeile auf.

Feuerwehr musste nicht mehr löschen

Als die Einsatzkräfte an der Holteyer Straße eintrafen, war das Feuer bereits erfolgreich gelöscht. Da die Küche verraucht war, kontrollierten Einsatzkräfte die Räumlichkeiten unter Atemschutz. Sowohl die Kinder als auch die Erzieher wurden noch vor Ort untersucht. „Glücklicherweise wurde durch das schnelle Eingreifen niemand verletzt“, teilt die Feuerwehr mit.

Warum das Feuer ausgebrochen war ist unklar, die Polizei ermittelt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen