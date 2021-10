Brand Brand in Essener Firmenhalle: Suche nach Ursache dauert an

Essen-Holsterhausen. Die Hallen einer Textildruckfirma in Essen-Holsterhausen wurden ein Raub der Flammen. Warum die Suche nach den Ursachen derzeit schwierig ist.

Die Suche nach Ursachen des Brandes in einer Holsterhauser Textildruckfirma am Samstag (23. Oktober) dauert an. Wie Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato auf Anfrage berichtete, konnten aus Sicherheitsgründen Brandsachverständige bislang die betroffenen Lagerhallen noch nicht betreten.

Fragen nach der Standfestigkeit des Gebäudes in Holsterhausen

Zum einen habe es immer wieder weitere Brandnester gegeben, die die Feuerwehr gelöscht habe. Zum anderen müsse geprüft werden, ob die Standfestigkeit des gesamten Gebäudes noch gegeben sei. Die Frage nach der Statik werde derzeit geklärt. Erst wenn jede Gefährdung ausgeschlossen werden könne, würden die Fachleute mit den eigentlichen Ermittlungen beginnen, betonte der Sprecher. Ein genauer Zeitpunkt lasse sich derzeit aber noch nicht nennen.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, dazu könne die Polizei aktuell keine Angaben machen. Laut Feuerwehr misst die mehrfach unterteilte Lagerhalle 40 mal 40 Meter, davon habe gut ein Viertel in voller Ausdehnung in Flammen gestanden.

Großaufgebot der Feuerwehr war bei dem Brand im Einsatz

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Samstagmorgen im Einsatz, um das Feuer in den Firmenhallen an der Gewerbehofstraße zu löschen. Anrufer hatten den Brand um 8.20 Uhr gemeldet. Meterhohe Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude, eine dicke Rauchwolke zog in Richtung Innenstadt. Gegen 12 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

