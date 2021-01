In einer Werkstatt in Essen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit Hilfe einer Drehleiter die Flammen löschen.

Feuerwehreinsatz Brand in Essen: Zwei Hunde sterben bei Feuer in Werkstatt

Essen. In einer Werkstatt in Essen ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Hunde starben. Die Feuerwehr konnte den Brand am Abend löschen.

Zwei Hunde sind bei einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in Essen-Kray am Freitagabend gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Feuer um 17.35 Uhr in der Kleine Schönscheidtstraße ausgebrochen.

Als die gerufenen Rettungskräfte an der Werkstatt eintrafen, schlugen ihnen schon meterhohe Flammen und starker Rauch aus der brennenden Werkstatt entgegen, heißt es in dem Bericht. Auch auf ein angrenzendes Wohnhaus waren die Flammen zu diesem Zeitpunkt bereits übergegangen.

Feuer in Essener Werkstatt: Keine Personen verletzte, zwei Hunde tot

Da die Werkstatt nicht in Gänze in Flammen stand, gelang es der Feuerwehr mit dem Einsatz einer Drehleiter das Feuer sowie brennende Reifen und Kfz-Teile zu löschen. Auch das Feuer in dem Wohnhaus konnte gelöscht werden. Die Bewohner wurden glücklicherweise nicht verletzt. Jedoch konnten zwei vermisste Hunde nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.

Da Teile der Decke des Wohngebäudes eingestürzt sind, mussten die Bewohner bei Bekannten unterkommen. Ein Statiker konnte nur Teile des Hauses wieder freigeben.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Brandnachschauen werden in der Nacht zu Samstag durchgeführt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kray im Einsatz. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. (red)

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.