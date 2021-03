Brand in Essen-Überruhr: Feuerwehr löscht Dachstuhl

Essen. Bei einem dreistündigen Einsatz hat die Feuerwehr in Essen am Freitag einen Dachstuhl gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Die Essener Feuerwehr hat am Freitagabend einen Brand in Überruhr gelöscht. In einem Wohnhaus an der Straße Bramsfeld brannte ein Dachstuhl. Fünf Bewohner mussten das Haus verlassen, blieben aber unverletzt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war der Alarm kurz nach 18 Uhr eingegangen. Die Einsatzkräfte brachten drei Gasflaschen vorsichtshalber ins Freie. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet. Die hauptamtlichen Feuerwehrleute hatten Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf.