Brand in Essen-Kettwig beschäftigt Feuerwehr seit Stunden

In Essen-Kettwig ist die Feuerwehr Essen im Einsatz bei einem Hausbrand an der Hauptstraße.

Essen-Kettwig. Ein Feuer in Essen-Kettwig beschäftigt die Feuerwehr seit den frühen Morengstunden. Betroffen sind Wohnungen, ein Modegeschäft und eine Pizzeria.

Der Alarm erreichte die Feuerwehr um 5.01 Uhr am Sonntagmorgen (1. Oktober). Seitdem sind zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort an der Hauptstraße in Essen-Kettwig und löschen den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus.

Als die Freiwilligen Kräfte aus Kettwig als erste Einsatzkräfte am frühen Morgen um die Ecke bogen, sahen sie bereits die Flammen in dem Haus an der Hauptstraße, in dessen Erdgeschoss sich die Pizzeria „La Fiamma“ und ein Modegeschäft befinden. Die Anwohner der oberen Geschosse waren laut Einsatzleiter der Feuerwehr bereits im Freien, eine Anwohnerin aus dem hinteren Bereich des Hauses wurde noch nach draußen begleitet.

Probleme bereitet der Essener Feuerwehr vor allem das Dach

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand zunächst von außen sowie mit zwei Einsatztrupps, die innen löschten. Der Einsatz in den Innenräumen habe dann aber nicht fortgesetzt werden können. Dem Wasser, mit dem die Feuerwehr von außen löschte, hielten die Decken im Haus nicht stand. Sie stürzten unter der Last ein, berichtete ein Feuerwehrmann von der Gefahr für die Einsatzkräfte, die daher das Gebäude wieder verlassen hatten.

Die ersten von ihnen sind gegen neun Uhr abgelöst worden, manche werden vor dem benachbarten Rathaus mit Essen und Getränken versorgt, während andere weiterhin das Feuer löschen. Rund 80 Einsatzkräfte sind vor Ort, etwa 20 Einsatzfahrzeuge stehen an der Hauptstraße und am Rathaus.

Probleme bereite vor allem das Dach, das in dem historischen Haus vor etwa fünf Jahren erneuert und gedämmt worden sei, erklärt der Einsatzleiter zu dem Bau, der aus zwei Geschossen und dem Dach besteht. Aus Sicht der Feuerwehr sei das nun deshalb schwierig, weil Glutnester sich in Dämmung und Hohlräume fressen können. Und so schnell bekomme man das Dach nicht geöffnet.

Die Konstruktion ist in Teilen bereits freigelegt, die Feuerwehr löscht weiter, Einsatzkräfte nehmen Dachziegel ab, arbeiten jetzt mit Kettensägen. Recht früh sei zudem ein Baufachberater des THW vor Ort gewesen. Fest stehe, dass das Haus unbewohnbar sei. Der Einsatz läuft weiter, die Hauptstraße bleibt vorerst in dem Bereich abgesperrt.

