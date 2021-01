In Essen-Frohnhausen ist am Samstagabend ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Brand Brand in Essen-Frohnhausen: Feuer in Mehrfamilienhaus

Essen. In Essen ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Freytagstraße ein Brand ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

In einem Mehrfamilienhaus an der Freytagstraße in Essen-Frohnhausen ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, die Nachlöscharbeiten werden wohl bis zum Sonntagmorgen dauern. Der Brand wurde der Polizei um 20.34 Uhr gemeldet.

Brand in Essen-Frohnhausen: Feuer im Mehrfamilienhaus

Zur Brandursache sowie zur Anzahl und zur Art der Verletzten machte die Polizei am Samstagabend keine Angabe. Eine Sprecherin bestätigte, dass es Verletzte gibt.

Weitere Nachrichten aus Essen gibt es hier.